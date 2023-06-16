Агент Абаскаля прокомментировал новость о переговорах с Мединой о переходе в «Спартак»

Тим Мешедер, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, опроверг информацию о ведении переговорах по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«Я не знаю, что делает «Спартак» на трансферном рынке, какие у клуба планы. Я не знаю, кто является агентом или представителем Медины.
Так как я не являюсь спортивным директором «Спартака» или агентом, который управляет интересами Медины, я не могу вам ничего сказать о якобы переговорах по трансферу парагвайца. То же самое касается и Дуарте.
То, что я занимаюсь трансферами «Спартака», – абсолютная ложь», – сказал Мешедер.
- Рыночная стоимость парагвайца – 7 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне он провел 33 матча за ЦСКА, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»