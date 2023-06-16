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    • Агент Абаскаля прокомментировал новость о переговорах с Мединой о переходе в «Спартак»

    Агент Абаскаля прокомментировал новость о переговорах с Мединой о переходе в «Спартак»

    Тим Мешедер, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, опроверг информацию о ведении переговорах по трансферу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

    «Я не знаю, что делает «Спартак» на трансферном рынке, какие у клуба планы. Я не знаю, кто является агентом или представителем Медины.

    Так как я не являюсь спортивным директором «Спартака» или агентом, который управляет интересами Медины, я не могу вам ничего сказать о якобы переговорах по трансферу парагвайца. То же самое касается и Дуарте.

    То, что я занимаюсь трансферами «Спартака», – абсолютная ложь», – сказал Мешедер.

    • Рыночная стоимость парагвайца – 7 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне он провел 33 матча за ЦСКА, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2583

      alefreddy 32 минуты назад

      пиар чтобы поднять цену игрока

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      Рейтинг: +4877

      fakeid 1 час назад

      дуарта - топ трансфер спортага) я таких идиотских удалений, как было в матче с зенитом в мае, ещё, пожалуй, не видел. этож надо сзади сразу по двум ногам скосить, там у тарасофского судьи и выбора-то особого не было, пришлось отменить жёлтую и показать красную после просмотра. и это самый дорогой зимний трансфер в стране, что намекает об идиотах в селекции спортага. не думаю, что медина перейдёт к позорным хрякам, зная, с какими придурками, набранными по объявлениям, ему придётся играть)

      0
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      Рейтинг: +5930

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Неправдой Мединой живёт агентура

      1
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      Рейтинг: +18998

      ilichkadr 2 часа назад

      Один пишет "«Это неправда! Мы не ведем переговоры со «Спартаком», – сказал Параха."
      Другой- "То, что я занимаюсь трансферами «Спартака», – абсолютная ложь», – сказал Мешедер."

      Вывод: Sport24 соревнуется со "Спам-Экспрессом" кто больше соврёт.

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