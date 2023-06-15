Медведев объяснил, почему Адвокат не смог приехать на ретроматч «Зенита» и сборной России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие Дика Адвоката на сегодняшнем ретроматче.

Голландец тренировал и «Зенит», и сборную России.

С петербургской командой он выиграл Кубок УЕФА в 2008 году.

Ретроматч «Зенита» и сборной проходит сейчас на «Газпром Арене».

«Адвокат не смог приехать. За такое короткое время, плюс дорога сложная. У нас один легионер, который приехал.

Адвокат очень тепло вспоминает время, проведeнное в России. Уверен, что мы его ещe увидим.

Он, кстати, приезжал и в нашу академию. Не так давно приезжал – два года назад», – заявил Медведев.