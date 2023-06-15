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    • Медведев объяснил, почему Адвокат не смог приехать на ретроматч «Зенита» и сборной России

    Медведев объяснил, почему Адвокат не смог приехать на ретроматч «Зенита» и сборной России

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие Дика Адвоката на сегодняшнем ретроматче.

    • Голландец тренировал и «Зенит», и сборную России.
    • С петербургской командой он выиграл Кубок УЕФА в 2008 году.
    • Ретроматч «Зенита» и сборной проходит сейчас на «Газпром Арене».

    «Адвокат не смог приехать. За такое короткое время, плюс дорога сложная. У нас один легионер, который приехал.

    Адвокат очень тепло вспоминает время, проведeнное в России. Уверен, что мы его ещe увидим.

    Он, кстати, приезжал и в нашу академию. Не так давно приезжал – два года назад», – заявил Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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