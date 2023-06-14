Аленичев: «Европейцы говорят, что им скучновато без России в еврокубках»

Бывший игрок «Порту», «Ромы» Дмитрий Аленичев не хотел бы перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

– Александр Дюков говорит, что в диалоге с УЕФА. Вы к чему склоняетесь: переход в Азию или ждать УЕФА?

– Не хотел бы, чтобы наша сборная ушла в Азию. Я по жизни оптимист и всe же надеюсь, что в ближайшем будущем всe разрешится и нас пустят в Европу. Общаюсь с португальцами, итальянцами очень часто, и они говорят: «В еврокубках скучновато без российских клубов. У вас такие стадионы, и европейским клубам тоже полезно приезжать на «Газпром Арену», «Открытие Арену», это сумасшедшие стадионы».

Если бы в прошлом году финал Лиги чемпионов не перенесли из Петербурга в Париж, то европейцы были бы в восторге от стадиона, организации и города. Европейские клубы тоже многое теряют из‑за нашего отстранения.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.

Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.

Чемпионат России проходит в штатном режиме.

Дюков: «УЕФА ждет Россию»