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    • Аленичев: «Европейцы говорят, что им скучновато без России в еврокубках»

    Аленичев: «Европейцы говорят, что им скучновато без России в еврокубках»

    Бывший игрок «Порту», «Ромы» Дмитрий Аленичев не хотел бы перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    Александр Дюков говорит, что в диалоге с УЕФА. Вы к чему склоняетесь: переход в Азию или ждать УЕФА?

    – Не хотел бы, чтобы наша сборная ушла в Азию. Я по жизни оптимист и всe же надеюсь, что в ближайшем будущем всe разрешится и нас пустят в Европу. Общаюсь с португальцами, итальянцами очень часто, и они говорят: «В еврокубках скучновато без российских клубов. У вас такие стадионы, и европейским клубам тоже полезно приезжать на «Газпром Арену», «Открытие Арену», это сумасшедшие стадионы».

    Если бы в прошлом году финал Лиги чемпионов не перенесли из Петербурга в Париж, то европейцы были бы в восторге от стадиона, организации и города. Европейские клубы тоже многое теряют из‑за нашего отстранения.

    • В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.
    • Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

    Дюков: «УЕФА ждет Россию»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      врете вы все 23 секунды назад

      всe разрешится и нас пустят в Европу====Он реально оптимистичный идиот, или просто идиот ? Или актер играющий роль идиота ?

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      Рейтинг: +18531

      paracetamol 13 минут назад

      В еврокубках скучновато без российских клубов. Бить некого!

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