Дюков: «УЕФА ждет Россию»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что УЕФА рассчитывает на возвращение России.
- В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.
- Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.
– Общались ли вы с коллегами из УЕФА?
– Да, общался.
– И какие у них настроения? Есть ли подвижки по возвращению России на турниры?
– Мы продолжаем переговоры. Рабочая группа сформирована.
– Ждут нас там?
– В целом да.
Источник: «РБ Спорт»