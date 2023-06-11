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Дюков: «УЕФА ждет Россию»

11 июня 2023, 22:12
14

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что УЕФА рассчитывает на возвращение России.

  • В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.
  • Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.
  • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

– Общались ли вы с коллегами из УЕФА?

– Да, общался.

– И какие у них настроения? Есть ли подвижки по возвращению России на турниры?

– Мы продолжаем переговоры. Рабочая группа сформирована.

– Ждут нас там?

– В целом да.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (14)
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Marshall1956
1686511605
бабки им нужны с газпрома
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derrik2000
1686511748
После ТАКИХ слов этого ставленника барыг, одним из направлений деятельности которых - рубить бабло на околофутбольных "темах", у меня было ощущение, как в том стишке: "Стою на асфальте я в лыжи обутый- то ли водка плохая, то ли я е.*анутый".
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VVM1964
1686512709
Что что, а рапортовать и сыпать обещаниями мы преуспели - тут мы точно в лидирующей группе (((
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волчарик
1686512745
Лишний раз убеждаюсь,что наши чинуши и реальность вещи несовместимые.
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momwig_
1686514197
Ну конечно ждут. Исстрадались, потеряв фаворитов плей-офф еврокубков. Вот был финал ЛЧ - скукотища, которую выиграл недоклуб. Ну какой финал еврокубка без российского клуба?
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Давид59
1686543886
Переговоры? Кого с кем? Переговариваться надо тем, кто что-то решает. А так и я там могу за столом посидеть.
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vavilon69
1686551660
Политика и спорт где то рядом, но не 2 в 1.Дюков обязан ЭТО понимать.
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NewLife
1686553390
"Рабочая группа сформирована." а на куй ? Чиновники только и умеют формировать комиссии и раб группы с нулевым результатом, дармоеды.
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Axe111
1686554582
Через 100 лет
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nemolod
1686554773
В целом да,а в дробном-нет!
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