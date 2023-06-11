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    Дюков: «УЕФА ждет Россию»

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что УЕФА рассчитывает на возвращение России.

    • В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.
    • Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

    – Общались ли вы с коллегами из УЕФА?

    – Да, общался.

    – И какие у них настроения? Есть ли подвижки по возвращению России на турниры?

    – Мы продолжаем переговоры. Рабочая группа сформирована.

    – Ждут нас там?

    – В целом да.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.06.2023 22:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20265

      Cleaner 42 минуты назад

      Ждут, но играть с нами не будут.

      1
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      Рейтинг: +3555

      momwig_ 50 минут назад

      Ну конечно ждут. Исстрадались, потеряв фаворитов плей-офф еврокубков. Вот был финал ЛЧ - скукотища, которую выиграл недоклуб. Ну какой финал еврокубка без российского клуба?

      2
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      Рейтинг: +1124

      rac531 57 минут назад

      Он хотел нам нынче сказку рассказать!
      Ладно, ладно, фаны, дайте только срок,
      Будет вам и белка, будет и свисток!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2822

      волчарик 1 час назад

      Лишний раз убеждаюсь,что наши чинуши и реальность вещи несовместимые.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34650

      VVM1964 1 час назад

      Что что, а рапортовать и сыпать обещаниями мы преуспели - тут мы точно в лидирующей группе (((

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +21602

      derrik2000 1 час назад

      После ТАКИХ слов этого ставленника барыг, одним из направлений деятельности которых - рубить бабло на околофутбольных "темах", у меня было ощущение, как в том стишке:
      "Стою на асфальте я в лыжи обутый- то ли водка плохая, то ли я е.*анутый".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +510

      Vratarь > derrik2000 1 час назад

      Ой, а что где-то, когда-то другие есть? Как дитё, ей-богу: "Бары-ыги вокруг".

      3
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      Рейтинг: +61

      Marshall1956 1 час назад

      бабки им нужны с газпрома

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      Рейтинг: +57

      врете вы все 1 час назад

      Мы продолжаем переговоры-----
      Да канеш.Все это знают.Очередные 87 -е переговоры.)))

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