Дюков: «УЕФА ждет Россию»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что УЕФА рассчитывает на возвращение России.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола.

Сборная России не проводила официальные матчи с 2021 года.

Чемпионат России проходит в штатном режиме.

– Общались ли вы с коллегами из УЕФА?

– Да, общался.

– И какие у них настроения? Есть ли подвижки по возвращению России на турниры?

– Мы продолжаем переговоры. Рабочая группа сформирована.

– Ждут нас там?

– В целом да.