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    • Дюков оценил риски для клубов РПЛ из-за резкого падения курса рубля

    Дюков оценил риски для клубов РПЛ из-за резкого падения курса рубля

    Президент РФС Александр Дюков порассуждал о потенциальных проблемах у российских клубов из-за изменения курса валют.

    • На прошлой неделе произошло резкое падение курса рубля.
    • Доллар достигал отметки в 114 рублей.
    • Сейчас 1 доллар стоит 107,7 рубля. Месяц назад он оценивался в 97 рублей.

    – Большинство контрактов в РПЛ прописаны в иностранной валюте. Кроме того, есть клубы, которые прописали в договорах выплаты футболистам «на руки» и существенно пострадают из‑за повышения НДФЛ в 2025 году. Является ли это проблемой для российского футбола?

    – РФС не может влиять на курс рубля. Да, вероятно, колебание курса повлияет на финансовую ситуацию в некоторых российских клубах. Но мне сложно оценить, насколько: у каждого своя ситуация, здесь правильно обратиться в клубы и лигу.

    Если говорить в целом о финансовом состоянии клубов, то сейчас я вижу, что оно более чем удовлетворительное. На него виляют в том числе размер нового телевизионного контракта, новые спонсоры, привлеченные как лигой, так и клубами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 18:09
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    Комментарии (2)
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    Красногвардейчик
    1733153088
    Главное на газпром не повлияют...да, Саша?
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    TOMSON
    1733156455
    С 2014 года те за 10 лет курс почти в 4 раза упал.
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