Дюков оценил риски для клубов РПЛ из-за резкого падения курса рубля

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о потенциальных проблемах у российских клубов из-за изменения курса валют.

На прошлой неделе произошло резкое падение курса рубля.

Доллар достигал отметки в 114 рублей.

Сейчас 1 доллар стоит 107,7 рубля. Месяц назад он оценивался в 97 рублей.

– Большинство контрактов в РПЛ прописаны в иностранной валюте. Кроме того, есть клубы, которые прописали в договорах выплаты футболистам «на руки» и существенно пострадают из‑за повышения НДФЛ в 2025 году. Является ли это проблемой для российского футбола?

– РФС не может влиять на курс рубля. Да, вероятно, колебание курса повлияет на финансовую ситуацию в некоторых российских клубах. Но мне сложно оценить, насколько: у каждого своя ситуация, здесь правильно обратиться в клубы и лигу.

Если говорить в целом о финансовом состоянии клубов, то сейчас я вижу, что оно более чем удовлетворительное. На него виляют в том числе размер нового телевизионного контракта, новые спонсоры, привлеченные как лигой, так и клубами.