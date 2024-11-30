Дюков прокомментировал инсайд о ликвидации спонсора «Спартака» «Лукойла»

Президент РФС Александр Дюков заверил, что слияния «Лукойла» с другими компаниями не произойдет.

– У вас серьезная занятость в «Газпром нефти». Что вас побудило идти на новый срок в РФС, учитывая еще и слухи о том, что вы можете возглавить новую компанию?

– Не читайте до обеда The Wall Street Journal.

– Если вы возглавите эту огромную структуру, откуда время руководить футболом? Или это не соответствует действительности?

– Если сказать очень-очень мягко, то это не соответствует действительности – имею в виду эти публикации о якобы создании какой-то объединенной компании.

«Лукойл» спонсирует «Спартак» более 20 лет.

Москвичи идут в РПЛ 4-ми.

Завтра, 1 декабря, «Спартак» сыграет в 17-м туре РПЛ с «Краснодаром».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE