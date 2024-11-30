Дюков прокомментировал инсайд о ликвидации спонсора «Спартака» «Лукойла»

Президент РФС Александр Дюков заверил, что слияния «Лукойла» с другими компаниями не произойдет.
– У вас серьезная занятость в «Газпром нефти». Что вас побудило идти на новый срок в РФС, учитывая еще и слухи о том, что вы можете возглавить новую компанию?
– Не читайте до обеда The Wall Street Journal.
– Если вы возглавите эту огромную структуру, откуда время руководить футболом? Или это не соответствует действительности?
– Если сказать очень-очень мягко, то это не соответствует действительности – имею в виду эти публикации о якобы создании какой-то объединенной компании.
- «Лукойл» спонсирует «Спартак» более 20 лет.
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- Завтра, 1 декабря, «Спартак» сыграет в 17-м туре РПЛ с «Краснодаром».
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Источник: «РБ Спорт»