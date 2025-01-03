Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство в 2025 году

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой уверен, что клуб поборется за чемпионство в РПЛ в 2025 году.

Команда Деяна Станковича после 18 туров занимает третье место с 37 очками. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – два очка.

«Я уверен, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в 2025 году. Это однозначно, нет никаких сомнений. После зимней паузы надо будет сыграть целых 12 туров в РПЛ, а отставание от первого места всего два очка. Конечно, это отыгрывается! Но прямо сейчас сказать, кто выиграет золотые медали, сложно», – сказал Мостовой.