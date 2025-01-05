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    Назван клуб, в который Ольмо может перейти до конца сезона

    «Милан» предложил полузащитнику «Барселоны» Дани Ольмо шестимесячный контракт. По информации Corriere della Sera, соглашение предусматривает пункт о том, что в июле испанец может вернуться в «блауграну». Такое решение позволило бы «Милану» временно усилиться, а «Барселоне» найти выход из сложной ситуации.

    Ранее Ла Лига, Королевская федерация испанского футбола объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.

    • Запрет на регистрацию футболистов наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
    • С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проиграла.
    • У Ольмо в контракте предусмотрена опция ухода из клуба в случае проблем с регистрацией.
    • В этом сезоне 26-летний футболист провел за сине-гранатовых 15 матчей, забил 6 голов, отдал 1 передачу.

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    Источник: Pianeta Milan

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    05.01.2025 19:09
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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1736095684
    Ольмо это кто?
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    edw7777
    1736096557
    Ну а где Зенит, Спартак, Динамо?
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