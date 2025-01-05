Назван клуб, в который Ольмо может перейти до конца сезона

«Милан» предложил полузащитнику «Барселоны» Дани Ольмо шестимесячный контракт. По информации Corriere della Sera, соглашение предусматривает пункт о том, что в июле испанец может вернуться в «блауграну». Такое решение позволило бы «Милану» временно усилиться, а «Барселоне» найти выход из сложной ситуации.

Ранее Ла Лига, Королевская федерация испанского футбола объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Ольмо и нападающего Пау Виктора на вторую часть сезона.