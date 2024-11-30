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Дюков выразил надежду на снятие бана с России в 2025 году

30 ноября 2024, 12:24
21

Президент РФС Александр Дюков допускает, что Россия еще может попасть в отбор ЧМ-2026.

– Вы ранее заявляли, что одна из целей РФС – участие сборной России в квалификации к чемпионату мира-2026. Есть ли какой-то особый механизм, по которому нас туда могут допустить?

– Когда ФИФА и УЕФА приняли решение о нашем отстранении, последовало наше обращение в CAS. Аргументация международных футбольных организаций заключалась в том, что проводить матчи и соревнования на территории России якобы небезопасно.

Второй аргумент – участие наших сборных команд и клубов может привести к бойкоту со стороны других национальных ассоциаций и зарубежных клубов. И это может нарушить целостность соревнований, угрожать проведению турниров. Для того, чтобы ситуация изменилась, ФИФА и УЕФА должны снять запрет на наше участие в соревнованиях. Надеемся, что это произойдет уже в следующем году.

– То есть специального механизма нет?

– В первую очередь должно быть принято решение о снятии ограничений, которые были введены ФИФА и УЕФА.

– Если УЕФА и ФИФА снимут ограничения, то по каким критериям мы сможем пройти на чемпионат мира 2026?

– Если ФИФА и УЕФА отменят запрет, то можно будет обсуждать, например, включение нашей сборной в одну из не до конца сформированных отборочных групп. Но для начала, как я сказал, УЕФА и ФИФА должны полностью снять ограничения.

  • Россию отстранили в 2022 году.
  • Команда проводит только товарищеские матчи.
  • Отбор ЧМ-2026 в Европе стартует весной.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (21)
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...уефан
1732958912
...заткнулся бы ты уже, хватит фуфло толкать!...
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erybov1965
1732959683
Уже несколько лет,все выражает надежду.А по зарплате ничего не менялось.
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rash1959
1732960386
Ты, Дюк, быстрее без штанов останешься, чем снимут бан.
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Давид59
1732960677
Он сам себе противоречит. Сперва сказал, что допуск наших команд может вызвать бойкот со стороны других команд. И этого боится ФИФА. А затем говорит: "Для того, чтобы ситуация изменилась, ФИФА и УЕФА должны снять запрет на наше участие". Словоблудие какое-то
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ziborock
1732961260
С России снять, на Дюкова одеть!)
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Лицом_на_клаве
1732962153
Не, в 25 году не получится. У ВС России ещё много работы. Надо возращать Херсон, Николаев, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Одессу и прочие русские города. В общем освобождать наши территории от фашисткой нечисти. Да и надо успокоить всю гейропу, чтобы не гавкали шавки на русского медведя.
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Цугундeр
1732964134
"Полумилорд, полукупец, Полумудрец, полуневежда, Полуподлец, но есть надежда, Что будет полным наконец."(с)
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САДЫЧОК
1732971087
Хоть Дюков, хоть чёрт лысый-главное чтобы снять бан!
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Азбука
1732973583
Когда в гейропе расцветёт орешник...
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Spartak_forv@
1732978904
А для мальчика Саши из РФС мы ставим песню Ярослава Евдокимова «Фантазёр»
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