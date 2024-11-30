Дюков выразил надежду на снятие бана с России в 2025 году

Президент РФС Александр Дюков допускает, что Россия еще может попасть в отбор ЧМ-2026.

– Вы ранее заявляли, что одна из целей РФС – участие сборной России в квалификации к чемпионату мира-2026. Есть ли какой-то особый механизм, по которому нас туда могут допустить?

– Когда ФИФА и УЕФА приняли решение о нашем отстранении, последовало наше обращение в CAS. Аргументация международных футбольных организаций заключалась в том, что проводить матчи и соревнования на территории России якобы небезопасно.

Второй аргумент – участие наших сборных команд и клубов может привести к бойкоту со стороны других национальных ассоциаций и зарубежных клубов. И это может нарушить целостность соревнований, угрожать проведению турниров. Для того, чтобы ситуация изменилась, ФИФА и УЕФА должны снять запрет на наше участие в соревнованиях. Надеемся, что это произойдет уже в следующем году.

– То есть специального механизма нет?

– В первую очередь должно быть принято решение о снятии ограничений, которые были введены ФИФА и УЕФА.

– Если УЕФА и ФИФА снимут ограничения, то по каким критериям мы сможем пройти на чемпионат мира 2026?

– Если ФИФА и УЕФА отменят запрет, то можно будет обсуждать, например, включение нашей сборной в одну из не до конца сформированных отборочных групп. Но для начала, как я сказал, УЕФА и ФИФА должны полностью снять ограничения.

Россию отстранили в 2022 году.

Команда проводит только товарищеские матчи.

Отбор ЧМ-2026 в Европе стартует весной.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE