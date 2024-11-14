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    • Аленичев заявил, что запас его «Спартака» был сильнее нынешней основы

    Аленичев заявил, что запас его «Спартака» был сильнее нынешней основы

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил состав команды.

    – Есть ли в нынешнем «Спартаке» игрок, который по уровню близок к команде, когда там играли вы?

    – Вообще нет. Скажу даже больше. У нас игроки в запасе, которые не проходили в стартовый состав, были сильнее нынешних. Уровень мастерства у нас был выше, чем у футболистов нынешнего «Спартака».

    – А есть ли такие игроки в РПЛ?

    – На данный момент нет. Были. В «Зените» играли Халк и Данни, в «Спартаке» был Квинси Промес.

    • У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ.
    • Москвичи идут в таблице на 5-м месте.
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (15)
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    Интерес
    1731594455
    Падение "Спартака" и вообще российского футбола,похоже,началось с того момента,когда они начали ПРОБОВАТЬ тренировать команды РПЛ самостоятельно???
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    andr45
    1731595304
    И кто же был в запасе, которые сильнее Бабича, Дуарте, Барко, Бонгонды, Умярова и т.д. Как сложилась их судьба?) Поневоле вспоминаешь ту обезьяну, грустно приговаривавшую Ой п...здит, ой п...зздит(
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731596394
    Врет конечно, запас 2005г-Ребко,Павленко,Баженов,Дедура,Ковальчук,Пьянович-чем они сильнее нынешнего состава? Да ничем.
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    Skull_Boy
    1731596872
    Тогда почему ты сливал всем подряд
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    Литейный 4 (returned)
    1731597455
    Нынешний Спартак глухой середняк. Гыгыгы
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    Cleaner
    1731598198
    В принципе это можно сказать про любой российский клуб. Запас любой команды в те времена был как минимум не слабее нынешних основных составов...
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    Krics
    1731603388
    Раньше и деревья выше,и трава зеленее была,ихмо.
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