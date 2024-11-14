Аленичев заявил, что запас его «Спартака» был сильнее нынешней основы

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил состав команды.

– Есть ли в нынешнем «Спартаке» игрок, который по уровню близок к команде, когда там играли вы?

– Вообще нет. Скажу даже больше. У нас игроки в запасе, которые не проходили в стартовый состав, были сильнее нынешних. Уровень мастерства у нас был выше, чем у футболистов нынешнего «Спартака».

– А есть ли такие игроки в РПЛ?

– На данный момент нет. Были. В «Зените» играли Халк и Данни, в «Спартаке» был Квинси Промес.

У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ.

Москвичи идут в таблице на 5-м месте.

«Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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