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  • Дани Алвес: «Моя невиновность в изнасиловании будет доказана»

Дани Алвес: «Моя невиновность в изнасиловании будет доказана»

14 июня 2023, 10:20
3

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал обвинения в изнасиловании.

«Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», – цитирует слова Алвеса «Чемпионат» со ссылкой на бразильское интернет-издание Itatiaia.

  • Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Он находится в тюрьме с января.
  • Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

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Источник: «Чемпионат»
Бразилия. Серия А Испания. Примера Алвес Дани
Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1686728507
Это был левак )))) . Для женатого про обоюдное согласие с чиксой в туалете это как то перебор. Но вот что восхищает это что он там принимает что за 40 секунд (по другим статьям ранее) и туда и сюда успел.
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Таврида
1686730553
- Я там не был - Там ничего не было - Там не было ничего серьезного - Все было по взаимному согласию
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