Дани Алвес: «Моя невиновность в изнасиловании будет доказана»

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал обвинения в изнасиловании.

«Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», – цитирует слова Алвеса «Чемпионат» со ссылкой на бразильское интернет-издание Itatiaia.