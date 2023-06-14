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    • Дани Алвес: «Моя невиновность в изнасиловании будет доказана»

    Дани Алвес: «Моя невиновность в изнасиловании будет доказана»

    Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал обвинения в изнасиловании.

    «Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», – цитирует слова Алвеса «Чемпионат» со ссылкой на бразильское интернет-издание Itatiaia.

    • Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
    • Он находится в тюрьме с января.
    • Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1513

      Таврида 1 час назад

      - Я там не был
      - Там ничего не было
      - Там не было ничего серьезного
      - Все было по взаимному согласию

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      Рейтинг: +7115

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Это был левак )))) . Для женатого про обоюдное согласие с чиксой в туалете это как то перебор. Но вот что восхищает это что он там принимает что за 40 секунд (по другим статьям ранее) и туда и сюда успел.

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      Рейтинг: +2260

      jek718875 > Красногорск_Фан 25 минут назад

      Я бы за 20 секунд успел

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