Дани Алвес: «Моя невиновность в изнасиловании будет доказана»

- Я там не был
- Там ничего не было
- Там не было ничего серьезного
- Все было по взаимному согласию
Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал обвинения в изнасиловании.
«Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», – цитирует слова Алвеса «Чемпионат» со ссылкой на бразильское интернет-издание Itatiaia.
- Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.
- Он находится в тюрьме с января.
- Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.