Жертва Алвеса раскрыла подробности изнасилования в туалете клуба

Предполагаемая жертва Дани Алвеса подробно рассказала об изнасиловании в туалете клуба.

Экс-игроку «Барсы» грозит до 12 лет лишения свободы.

Он находится в тюрьме с января.

Жена Алвеса подала на развод из-за скандала.

«Он подошел ко мне и спросил: «Ты знаешь, кто я?» Я ответила: «Нет». Он сказал: «Меня зовут Дани, я играю в петанк в Оспиталете».

Помню, как он взял мою руку и положил ее мне ниже пояса, а затем предложил выйти. Я отказалась. Мне становилось страшно, я думала: «Вдруг он что-то подмешает мне в напиток? Вдруг он что-то сделает с моей подругой?»

Он жестом позвал меня, и я обратилась к своей сестре: «Не знаю, стоит ли идти». Он сказал: «Все хорошо, ничего не случится». Затем он снова жестом позвал меня.

Я тогда не знала, куда иду. Я просто пошла за ним. В тот момент я сказала: «Наверняка эта дверь ведет или на улицу, или в ВИП-комнату, или в другую часть клуба». Он открыл ее, я вошла и поняла, куда попала. Я увидела, что это крохотная уборная, очень тесная. Там только один унитаз и раковина.

Я помню, как он задрал мое платье и заставил меня сесть на него. Я помню, как сказала: «Нет, нет, я не хочу, мне нужно уйти». А он начал говорить мне разные вещи. Потом он опустил меня на пол, и я помню, как была шокирована и не знала, что делать.

Он схватил меня за волосы и заставил опуститься перед ним на колени. В тот момент я увидела его татуировку и подумала: «Этот парень причинит мне настоящую боль».

Мне было очень страшно, и до сих пор эти сцены меня преследуют», – сказала девушка в эфире Cuatro.