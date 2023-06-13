Карпин рассказал, в чем Песьяков превосходит всех вратарей РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал лучшее игровое качество вратаря Сергея Песьякова.

– Сергей не слаб в игре ногами?

– Песьяков – самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч.

– Нет. Для меня пример вратаря с хорошей игрой ногами – тер Стеген.

– Ну хорошо, для меня тоже. А какая зарплата у тер Стегена? Нужно брать из того, что есть. Чего смотреть туда? Там и Месси с Роналду есть. И что дальше?

Я вам могу назвать еще 10-15 вратарей, которые по игре ногами на уровне тер Стегена.

– То есть Песьяков – тер Стеген для РПЛ.

– Думаю, да. И тер Стеген тоже ошибается и тоже привозит. Может, после этого голы не забивают, но ошибок у него достаточно.

– Про ошибки «Ростова» при выходе из обороны недавно высказался и Игорь Шалимов, заявив, что стиль команды не подходит для игроков вашей команды, у них нет такого класса и понимания игры, как у футболистов «Манчестер Сити».

– Давайте так: если не стремиться к чему-то, что для тебя сложно, ты так и останешься на таком уровне. А если пытаться достичь чего-то большего, как минимум будешь прогрессировать и развиваться.

Естественно, с игроками «Манчестер Сити» это проще. Но никто и говорил, что будет легко.