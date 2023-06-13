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    • Карпин рассказал, в чем Песьяков превосходит всех вратарей РПЛ

    Карпин рассказал, в чем Песьяков превосходит всех вратарей РПЛ

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал лучшее игровое качество вратаря Сергея Песьякова.

    – Сергей не слаб в игре ногами?

    Песьяков – самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч.

    – Нет. Для меня пример вратаря с хорошей игрой ногами – тер Стеген.

    – Ну хорошо, для меня тоже. А какая зарплата у тер Стегена? Нужно брать из того, что есть. Чего смотреть туда? Там и Месси с Роналду есть. И что дальше?

    Я вам могу назвать еще 10-15 вратарей, которые по игре ногами на уровне тер Стегена.

    – То есть Песьяков – тер Стеген для РПЛ.

    – Думаю, да. И тер Стеген тоже ошибается и тоже привозит. Может, после этого голы не забивают, но ошибок у него достаточно.

    – Про ошибки «Ростова» при выходе из обороны недавно высказался и Игорь Шалимов, заявив, что стиль команды не подходит для игроков вашей команды, у них нет такого класса и понимания игры, как у футболистов «Манчестер Сити».

    – Давайте так: если не стремиться к чему-то, что для тебя сложно, ты так и останешься на таком уровне. А если пытаться достичь чего-то большего, как минимум будешь прогрессировать и развиваться.

    Естественно, с игроками «Манчестер Сити» это проще. Но никто и говорил, что будет легко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2068

      ScarlettOgusania 36 минут назад

      просто у жены Писюкова сиськи больше, чем у Дашки Карпиной)

      0
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      Рейтинг: +520

      НикКин 49 минут назад

      Не ну как же так один орет Игорек Акинфеев лучший А по факту у нас сейчас все вратари не о чем

      0
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      Рейтинг: +1506

      Таврида > НикКин 28 минут назад

      Что ты в каждой теме долдонишь "Акинфеев такой, Акинфеев сякой", он тебе лично на голову наcp@л?

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      Рейтинг: +20297

      Cleaner 1 час назад

      Карпин может рассказать, в чем Ростов превосходит все команды России, но Ростов так и останется Ростовом. Средненькой командой с болтливым тренеришкой.
      Валера, НЕ ВЕРИМ!!!...)))

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