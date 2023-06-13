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  • Карпин рассказал, в чем Песьяков превосходит всех вратарей РПЛ

Карпин рассказал, в чем Песьяков превосходит всех вратарей РПЛ

13 июня 2023, 15:58
6

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал лучшее игровое качество вратаря Сергея Песьякова.

– Сергей не слаб в игре ногами?

Песьяков – самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч.

– Нет. Для меня пример вратаря с хорошей игрой ногами – тер Стеген.

– Ну хорошо, для меня тоже. А какая зарплата у тер Стегена? Нужно брать из того, что есть. Чего смотреть туда? Там и Месси с Роналду есть. И что дальше?

Я вам могу назвать еще 10-15 вратарей, которые по игре ногами на уровне тер Стегена.

– То есть Песьяков – тер Стеген для РПЛ.

– Думаю, да. И тер Стеген тоже ошибается и тоже привозит. Может, после этого голы не забивают, но ошибок у него достаточно.

– Про ошибки «Ростова» при выходе из обороны недавно высказался и Игорь Шалимов, заявив, что стиль команды не подходит для игроков вашей команды, у них нет такого класса и понимания игры, как у футболистов «Манчестер Сити».

– Давайте так: если не стремиться к чему-то, что для тебя сложно, ты так и останешься на таком уровне. А если пытаться достичь чего-то большего, как минимум будешь прогрессировать и развиваться.

Естественно, с игроками «Манчестер Сити» это проще. Но никто и говорил, что будет легко.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Песьяков Сергей Карпин Валерий
Комментарии (6)
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НикКин
1686662675
Не ну как же так один орет Игорек Акинфеев лучший А по факту у нас сейчас все вратари не о чем
Ответить
ScarlettOgusania
1686663475
просто у жены Писюкова сиськи больше, чем у Дашки Карпиной)
Ответить
АЛЕКС 58
1686670431
Тем,что Писяковы дружат семьями с Карпами
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