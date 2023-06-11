Стало известно, сколько получит победитель суперфинала Fonbet Кубка России

Генеральный директор компании Fonbet Сергей Анохин рассказал, какую сумму получит победитель суперфинала Кубка России. В решающем матче играют «Краснодар» и ЦСКА.
– Сколько получит победитель сегодняшнего финала?
– 37 миллионов они уже точно на двоих заработали, а победитель еще сверху 75 миллионов рублей заработает. Самое главное, чтобы футболисты об этом знали и клуб не забыл с ними поделиться.
- Матч «Краснодар» – ЦСКА начался в 17:00 мск. Он проходит в «Лужниках».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Спорт-Экспресс»