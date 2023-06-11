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    • Стало известно, сколько получит победитель суперфинала Fonbet Кубка России

    Стало известно, сколько получит победитель суперфинала Fonbet Кубка России

    Генеральный директор компании Fonbet Сергей Анохин рассказал, какую сумму получит победитель суперфинала Кубка России. В решающем матче играют «Краснодар» и ЦСКА.

    – Сколько получит победитель сегодняшнего финала?

    – 37 миллионов они уже точно на двоих заработали, а победитель еще сверху 75 миллионов рублей заработает. Самое главное, чтобы футболисты об этом знали и клуб не забыл с ними поделиться.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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