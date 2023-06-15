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  • Пять игроков ЦСКА вышли на Суперфинал Кубка России против «Краснодара» с травмами

Пять игроков ЦСКА вышли на Суперфинал Кубка России против «Краснодара» с травмами

15 июня 2023, 14:20

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что сразу пять футболистов играли в Суперфинале Кубка России против «Краснодара» с травмами.

«У Медины травма – трещина в фаланге пальца. Он с ней играл, начиная с 7-й минуты Суперфинала. Посмотрим, успеет ли восстановиться ко второму матчу сборной Парагвая.

Тут важно добавить, что как минимум половина команды – герои, игравшие через боль. Помимо трещины Медины, Мойзес отыграл финал с серьeзным повреждением боковой связки, Чалов с больной задней, да и Зайнутдинов с Кучаевым играли по сути на одной ноге.

Браво ребятам и медицинскому штабу, сумевшему всех-таки подвести к матчу», – сообщил Брейдо.

  • ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Московская команда стала 8-кратным обладателем Кубка России.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар
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