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    • Пять игроков ЦСКА вышли на Суперфинал Кубка России против «Краснодара» с травмами

    Пять игроков ЦСКА вышли на Суперфинал Кубка России против «Краснодара» с травмами

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что сразу пять футболистов играли в Суперфинале Кубка России против «Краснодара» с травмами.

    «У Медины травма – трещина в фаланге пальца. Он с ней играл, начиная с 7-й минуты Суперфинала. Посмотрим, успеет ли восстановиться ко второму матчу сборной Парагвая.

    Тут важно добавить, что как минимум половина команды – герои, игравшие через боль. Помимо трещины Медины, Мойзес отыграл финал с серьeзным повреждением боковой связки, Чалов с больной задней, да и Зайнутдинов с Кучаевым играли по сути на одной ноге.

    Браво ребятам и медицинскому штабу, сумевшему всех-таки подвести к матчу», – сообщил Брейдо.

    • ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Московская команда стала 8-кратным обладателем Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 14:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5349

      Питерский князь 2 часа назад

      Идиотизм травмой не считается.
      Как и порванное дупло у СпартаГа и его болельщиков.
      :)))

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