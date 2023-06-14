Червиченко: «Безбородов активно помогал ЦСКА в Суперфинале, все по сценарию»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил судейство в кубковом Суперфинале между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

В поле работал 50-летний Владислав Безбородов.

Единственный гол в основное время ЦСКА забил с пенальти.

У «Краснодара» по-прежнему нет трофеев.

«Безбородов активным образом помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка – выдумал пенальти. Если в середине поля нарушали армейцы, то он продолжал игру, а при малейшем зацепе краснодарцев тут же останавливал игру, назначая штрафной. Всe по сценарию. Когда назначали Безбородова, у меня не было никаких сомнений, на чьей стороне будут симпатии свистка», – сказал Червиченко.