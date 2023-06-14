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    • Червиченко: «Безбородов активно помогал ЦСКА в Суперфинале, все по сценарию»

    Червиченко: «Безбородов активно помогал ЦСКА в Суперфинале, все по сценарию»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил судейство в кубковом Суперфинале между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

    • В поле работал 50-летний Владислав Безбородов.
    • Единственный гол в основное время ЦСКА забил с пенальти.
    • У «Краснодара» по-прежнему нет трофеев.

    «Безбородов активным образом помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка – выдумал пенальти. Если в середине поля нарушали армейцы, то он продолжал игру, а при малейшем зацепе краснодарцев тут же останавливал игру, назначая штрафной. Всe по сценарию. Когда назначали Безбородова, у меня не было никаких сомнений, на чьей стороне будут симпатии свистка», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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