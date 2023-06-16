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    • Уткин раскритиковал качество футбола в Суперфинале Fonbet Кубка России

    Уткин раскритиковал качество футбола в Суперфинале Fonbet Кубка России

    Журналист Василий Уткин оценил качество футбола в Суперфинале Fonbet Кубка России.

    • ЦСКА победил «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Московская команда стала 8-кратным обладателем Кубка России.

    «Не стану говорить, что финал Кубка России содержательно меня прям заворожил. Это был очень достойный матч с очень хорошей интригой. Но, тем не менее, мне кажется, что футбол оставлял желать лучшего. Ну, а какая акустика в «Лужниках»! Как красиво оттуда можно показывать футбол.

    Зрелище выдали что надо. Серия пенальти была. Но не понимаю, почему в финале нельзя сыграть дополнительное время.

    Было много яркого – яркие ошибки, яркие голы. И серия пенальти, которая снова осталась за Игорем Акинфеевым», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

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    Источник: «Чемпионат»

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