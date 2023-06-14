Стало известно, сколько человек посмотрели кубковый Суперфинал и финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

«Матч ТВ» раскрыл рейтинг кубкового Суперфинала между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

«Трансляция суперфинала Кубка России 11 июня стала самой рейтинговой в своем слоте (17:00 – 19:10, мужчины 14-59 лет, 100к+, по данным Mediascope РФ) – доля матча составила 15%. Всего же ее посмотрели 3,95 миллиона телезрителей!

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» (1:0) также оказался в лидерах телесмотрения с долей 20,6% (22:00 – 00:00, мужчины 14-59 лет, 100к+, по данным Mediascope РФ). Его охват составил 4,1 миллиона человек!» – сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.