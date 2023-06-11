Де Брюйне высказался о победе в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дал комментарий после финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

Бельгийца заменили в 1-м тайме из-за травмы.

«Сити» впервые выиграл ЛЧ.

Команда сделала в этом сезоне требл.

«Это были тяжелые два месяца. У меня было много проблем с подколенным сухожилием… Команда была достаточно хороша, и мы выиграли. Мы так долго работали над этим, это потрясающе.

В этом году мы не проигрывали в Лиге чемпионов. Это была не лучшая наша игра, но сейчас самое время отпраздновать успех», – сказал бельгиец.