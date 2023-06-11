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    Де Брюйне высказался о победе в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне дал комментарий после финала Лиги чемпионов против «Интера» (1:0).

    • Бельгийца заменили в 1-м тайме из-за травмы.
    • «Сити» впервые выиграл ЛЧ.
    • Команда сделала в этом сезоне требл.

    «Это были тяжелые два месяца. У меня было много проблем с подколенным сухожилием… Команда была достаточно хороша, и мы выиграли. Мы так долго работали над этим, это потрясающе.

    В этом году мы не проигрывали в Лиге чемпионов. Это была не лучшая наша игра, но сейчас самое время отпраздновать успех», – сказал бельгиец.

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    Источник: «Матч ТВ»

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