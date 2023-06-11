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  • Лукаку запорол три момента и позволил «Ман Сити» взять ЛЧ. Ему постоянно не везет в решающих матчах

Лукаку запорол три момента и позволил «Ман Сити» взять ЛЧ. Ему постоянно не везет в решающих матчах

11 июня 2023, 01:18
4

«Манчестер Сити» взял Лигу чемпионов. Пеп снова стал автором требла и вернул себе трофей спустя много лет. Хотя «Сити» точно не переиграл «Интер» легко – были у итальянцев моменты, когда они могли сравнивать счет и даже выходить вперед.

Один из самых больших неудачников этого матча – Ромелу Лукаку. Он вышел на поле во втором тайме и испортил три момента. Первый – когда Федерико Димарко бил в пустую зону: Лукаку стоял на пути мяча. Второй – когда сам Лукаку не забил с пары метра (попал в Эдерсона). Третий – когда в конце второго тайма зачем-то пробил сильно мимо ворот, а не развивал атаку через Генриха Мхитаряна.

И, знаете, Лукаку катастрофически не везет в важных матчах. Вот статистика в последних:

• Финал ЛЧ-2022/23. Хроника неудач уже описана.

• ЧМ-2022. Так рвался на турнир и вышел в двух матчах. В последнем, против Хорватии, смазал кучу моментов и стал свидетелем невероятного провала сборной. Мы писали об этом в материале:

У этого провала Бельгии есть свой символ – Лукаку: он смазал 4 (!!!) момента в решающем матче с Хорватией

Кстати, после этого мы писали еще и такой текст:

Мы знаем самого невезучего топ-игрока – краткое пособие, как за полтора года испортить все

• Были ли у Лукаку загубленные важные матчи еще? Конечно. Например, в последнем туре ЛЧ-2020/21, когда «Интер» не вышел из группы, в конце матча с «Шахтером» встал на пути мяча после удара Алексиса Санчеса.

• Сезон-2019/20 – автогол в финале Лиги Европы, который стал решающим моментом – так «Интер» проиграл «Севилье» трофей.

***

Вероятно, это был последний матч Лукаку за «Интер». У него заканчивается аренда. А новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино, по слухам, верит в Лукаку. Но президент «Интера» Стивен Чжан после финала ЛЧ отметил, что сам Лукаку хочет остаться в клубе – стороны встретятся позже, чтобы обсудить новую аренду.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига чемпионов Интер Манчестер Сити Лукаку Ромелу
Комментарии (4)
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Garrincha58
1686459541
его надо было выпускать со старта Джеко уже не тянет особенно физически хотя он весь первый тайм играл и в нападении и в середине поля был очень полезен
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ilichkadr
1686462867
Лукаку всё завалил? Не было бы на поле Лукаку, то и моментов не было. P.S. Что уж теперь на зеркало пенять коли рожа крива?
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ScarlettOgusania
1686466322
Лукаку забивает только слабым командам, с сильными у него невезуха, стресс до матча
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Роналдо(9)
1686469401
Лукака говно с низким интеллектом, все запорол чмо
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