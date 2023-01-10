Мы знаем самого невезучего топ-игрока – краткое пособие, как за полтора года испортить все

Май-2021 – Ромелу Лукаку празднует чемпионство с «Интером» и говорит на весь мир, как счастлив играть за клуб и как много у него бомбардирских планов на следующий сезон.

Январь-2023 – прошло чуть больше 1,5 лет. Авторитет и результативность Лукаку резко упали. Он сильно сдал и даже и близко на похож на свою лучшую форму от 2021 года. Сейчас его не хотят видеть фанаты обоих клубов. Ни фаны «Челси», которому он принадлежит, ни «Интер», где играет в аренде.

Как Лукаку все упустил

Неприятных моментов была масса – их и выделим в отдельных буллитах:

• 21 ноября получил растяжение, из-за которого пропустил месяц. Спустя две недели заболел коронавирусом.

• 26 декабря забил гол. Вроде бы и хороший эпизод, но до этого он не забивал в АПЛ больше трех месяцев. К тому моменту в Премьер-лиге у него было четыре гола+два в ЛЧ. Фанаты критиковали его за ужасную форму после 115-миллионного трансфера.

• 30 декабря дал скандальное интервью, в котором рассказал о любви к «Интеру», ошибке при возвращении в «Челси». Про «Интер» рассказывал так: «То, как я ушел из «Интера», как я общался с болельщиками – меня это беспокоит. Сейчас неподходящее время говорить об этом, и когда я уходил, было неподходящее время. И все же я считаю, что правильно говорить об этом, потому что я всегда говорил, что «Интер» – в моем сердце, я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь».

Томас Тухель почти сразу же отстранил Лукаку на матч, а клуб – оштрафовал на сумму до 600 тысяч евро.

• Январь-февраль-2022 – терял форму и результативность. Тухель даже оставлял его в запасе, но хвалил за работу на тренировках и говорил, что Лукаку скоро вернется.

• Весной прошлого года Лукаку все так же мало забивал и даже вылетал из состава. В то же время он говорил, как хочет вернуться в «Интер». В то же время он расторг контракт со своим агентом Федерико Пасторелло, который уговаривал его остаться в «Челси» и запустил медийную операцию по возвращению в «Интер»: он появлялся на одних мероприятиях с руководителями клуба, рассказывал о чудесном прошлом в Италии.

Когда дело дошло до переговоров, он доверился юристу Себастьену Ледуру, который провел много встреч с боссами «Челси» и отвечал отказом, когда те просили Лукаку остаться.

• 13 и 20 августа – Лукаку забивает и отдает ассист в первых матчах после возвращения в «Интер». 26 августа он ломается в матче с «Лацио» и выбывает на почти два месяца из-за травмы подколенного сухожилия.

Лукаку лечился в расположении сборной Бельгии, чтобы быть ближе к заявке команды на ЧМ-2022.

• В октябре он восстановился, чтобы забить «Виктории» в Лиге чемпионов – дальше он снова лечился и снова делал это в расположении сборной Бельгии.

• В итоге на чемпионат мира в Катар он поехал. Первый матч Лукаку пропустил, а дальше вышел на поле суммарно на 52 минуты. Во встрече с Хорватией он упустил четыре голевых момента и с 0 голов покинул турнир вместе с Бельгией.

• После чемпионата мира сыграл два матча за «Интер». Во встрече против «Наполи» Лукаку старался и разгонял атаки. Во встрече с «Монцей» – не мог нормально обработать мяч.

Лукаку останется в «Интере»?

Ой, не факт.

Пока что его аренда заканчивается в конце этого сезона. Руководство «Интера» неоднократно высказывало желание продлить ее, но сейчас, как говорят итальянские медиа, оно задумался о правильности этого решения. Лукаку не в форме, мало сыграл из-за травмы. А условия за аренду из «Челси» слишком ощутимые для текущего финансового положения «Интера».

Да, Лукаку отказался от части зарплаты ради возвращения в Италию. Но «Интер» заплатил почти 20 млн евро за год игры Лукаку и выдал ему личку в 8 млн евро.

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Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press