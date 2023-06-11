Гвардиола снова выиграл требл, но уже с другой командой. А еще догнал Зидана по победам в ЛЧ

«Манчестер Сити» – победитель Лиги чемпионов. Когда шейхи покупали этот клуб, то изначально ставили перед собой как главную цель победу именно в этом турнире. А еще эта победа – персональная победа Пепа Гвардиолы, одного из главных тренеров мира.

Это и первая победа в ЛЧ за долгое время и второй требл. За всю тренерскую карьеру он лишь раз пропускал Лигу чемпионов – когда брал год на отдых. В остальном статистика была такой.

«Барселона»:

• Сезон-2008/09 – победа и первый требл в карьере.

• Сезон-2009/10 – вылет в полуфинале.

• Сезон-2010/11 – победа.

• Сезон-2011/12 – вылет в полуфинале.

«Бавария»:

• Сезон-2013/14 – вылет в полуфинале.

• Сезон-2014/15 – вылет в полуфинале.

• Сезон-2015/16 – вылет в полуфинале.

«Манчестер Сити»:

• Сезон-2016/17 – вылет в 1/8 финала.

• Сезон-2017/18 – вылет в четвертьфинале.

• Сезон-2018/19 – вылет в четвертьфинале.

• Сезон-2019/20 – вылет в четвертьфинале.

• Сезон-2020/21 – вылет в финале. Проиграл «Челси» 0:1.

• Сезон-2021/22 – вылет в полуфинале.

• Сезон-2022/23 – победа и требл. Клуб впервые в истории сделал требл, для Хосепа Гвардиолы это второй подобный результат.

А еще для Гвардиолы это третья победа в Лиге чемпионов – по этому показателю он догнал Зинедина Зидана. Большепобед только у Карло Анчелотти.

Фото: imago-images.de/Global Look Press