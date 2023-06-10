Символическая сборная сезона Лиги чемпионов по версии Goal

Goal представил собственную версию символической сборной Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/23.

В нее включены представители пяти клубов: по одному – из «Реала», «Милана» и «Наполи», три – из «Интера», пять – из «Манчестер Сити».

Вратарь: Андре Онана («Интер»);

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби, Федерико Димарко (оба – «Интер»);

Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Главным тренером для символической сборной выбрали Симоне Индзаги, который возглавляет «Интер».