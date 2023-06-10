Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Символическая сборная сезона Лиги чемпионов по версии Goal

    Goal представил собственную версию символической сборной Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/23.

    В нее включены представители пяти клубов: по одному – из «Реала», «Милана» и «Наполи», три – из «Интера», пять – из «Манчестер Сити».

    Вратарь: Андре Онана («Интер»);

    Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби, Федерико Димарко (оба – «Интер»);

    Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри, Кевин Де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

    Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

    Главным тренером для символической сборной выбрали Симоне Индзаги, который возглавляет «Интер».

    Новости по теме
    Бэйл назвал лучшего победителя Лиги чемпионов в истории – это не его экс-партнер Роналду 2
    Талалаев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
    Индзаги: «Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать Холанда» 2
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 