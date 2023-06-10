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    Индзаги: «Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать Холанда»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о том, как его команда будет противостоять форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

    «Мы знаем, насколько силен Холанд. Поэтому кое-что подготовили, чтобы сдержать его. Вся команда должна хорошо сыграть, чтобы не дать Эрлингу и «Сити» показать свои лучшие качества.

    Соперник прекрасно атакует и обороняется. Мы постараемся сыграть в свой футбол», – заявил Индзаги.

    • Финал ЛЧ состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 22:00 мск.
    • «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.

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    Источник: Sky Sport Italia

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