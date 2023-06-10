Индзаги: «Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать Холанда»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о том, как его команда будет противостоять форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

«Мы знаем, насколько силен Холанд. Поэтому кое-что подготовили, чтобы сдержать его. Вся команда должна хорошо сыграть, чтобы не дать Эрлингу и «Сити» показать свои лучшие качества.

Соперник прекрасно атакует и обороняется. Мы постараемся сыграть в свой футбол», – заявил Индзаги.