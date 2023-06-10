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Индзаги: «Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать Холанда»

10 июня 2023, 12:24
3

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о том, как его команда будет противостоять форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

«Мы знаем, насколько силен Холанд. Поэтому кое-что подготовили, чтобы сдержать его. Вся команда должна хорошо сыграть, чтобы не дать Эрлингу и «Сити» показать свои лучшие качества.

Соперник прекрасно атакует и обороняется. Мы постараемся сыграть в свой футбол», – заявил Индзаги.

  • Финал ЛЧ состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 22:00 мск.
  • «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.

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Источник: Sky Sport Italia
Лига чемпионов Интер Манчестер Сити Холанд Эрлинг Индзаги Симоне
Комментарии (3)
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MaxRnD
1686393211
Только лом ....., других вариантов нет
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Skull_Boy
1686393648
Вон Рамос 2 раза в финале черныша из Ливерпуля ломал
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zigbert
1686421626
Если бы проблемным игроком в Ман Сити был только Холанд.
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