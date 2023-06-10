Индзаги: «Мы кое-что подготовили, чтобы сдержать Холанда»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о том, как его команда будет противостоять форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
«Мы знаем, насколько силен Холанд. Поэтому кое-что подготовили, чтобы сдержать его. Вся команда должна хорошо сыграть, чтобы не дать Эрлингу и «Сити» показать свои лучшие качества.
Соперник прекрасно атакует и обороняется. Мы постараемся сыграть в свой футбол», – заявил Индзаги.
- Финал ЛЧ состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 22:00 мск.
- «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.
Источник: Sky Sport Italia