Мостовой рассказал, что его разочаровало в сезоне РПЛ

Александр Мостовой ответил на вопрос о главных разочарованиях сезона РПЛ.
«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.
Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.
Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал Мостовой.
- В сезоне-2022/23 клубы РПЛ увольняли главных тренеров 18 раз.
- Это новый рекорд чемпионата России по отставкам.
- Сам Мостовой 12 мая подал документы для обучения на тренерскую лицензию.
Источник: «Чемпионат»