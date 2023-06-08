Мостовой рассказал, что его разочаровало в сезоне РПЛ

Александр Мостовой ответил на вопрос о главных разочарованиях сезона РПЛ.

«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.

Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.

Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал Мостовой.