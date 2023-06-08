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    Мостовой рассказал, что его разочаровало в сезоне РПЛ

    Александр Мостовой ответил на вопрос о главных разочарованиях сезона РПЛ.

    «Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.

    Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.

    Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал Мостовой.

    • В сезоне-2022/23 клубы РПЛ увольняли главных тренеров 18 раз.
    • Это новый рекорд чемпионата России по отставкам.
    • Сам Мостовой 12 мая подал документы для обучения на тренерскую лицензию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +625

      Нуф-Нуф 5 часов назад

      Хороший тренер сейчас - редкость.

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      Рейтинг: +1210

      SLADE2019 6 часов назад

      Справедливости ради, Александр, будь бы ты тренером и путешествовал бы, как Талалаев из клуба в клуб, то тебя бы это вряд ли не устраивало. С тренерами у нас напряженка, вот и получается подобная картинка.

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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Всех разочаровало как судьи протащили сви ней с 10 на не заслуживающее их 3 место. Гыгыгы

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