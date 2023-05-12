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    • Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию

    Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию

    Александр Мостовой будет учиться на тренера – это подтвердили в академии РФС.

    Экс-футболист «Спартака» подал необходимые документы, о чем заявил лично.

    «Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.

    Ни пуха, ни пера, Александр Владимирович!» – говорится в публикации РФС.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.
    • Также он говорил, что будет искать спонсоров для обучения на тренера.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    12.05.2023 16:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2166

      jek718875 5 часов назад

      Ну всё! трепещите Мауриньи,Гвардиолы,Зиданы, к Вам на смену идёт, Тренерище!

      1
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      Рейтинг: +21349

      derrik2000 6 часов назад

      "Экс-футболист «Спартака» подал необходимые документы, о чем заявил лично."


      УРА!!!!!!!!!!!
      СВЕРШИЛОСЬ!!!
      ))))))))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2321

      Бриг 6 часов назад

      В старости полезно учиться чему-нибудь. От слабоумия помогает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4197

      Эном айс 6 часов назад

      Опять.
      Купил билет и не поехал...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26926

      slavutiq70 7 часов назад

      Долго думал Саша ...давно пора было . просидел десяток языков сквернословя ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1153

      qawzsexdr 8 часов назад

      Кто же ему анкету то заполнил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19678

      Cleaner > qawzsexdr 7 часов назад

      Секретарша.)

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