Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию

Ну всё! трепещите Мауриньи,Гвардиолы,Зиданы, к Вам на смену идёт, Тренерище!
Александр Мостовой будет учиться на тренера – это подтвердили в академии РФС.
Экс-футболист «Спартака» подал необходимые документы, о чем заявил лично.
«Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
Ни пуха, ни пера, Александр Владимирович!» – говорится в публикации РФС.