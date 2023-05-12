Мостовой подал документы для обучения на тренерскую лицензию

Александр Мостовой будет учиться на тренера – это подтвердили в академии РФС.

Экс-футболист «Спартака» подал необходимые документы, о чем заявил лично.

«Заявление от Александра успешно подано и принято. Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.

Ни пуха, ни пера, Александр Владимирович!» – говорится в публикации РФС.