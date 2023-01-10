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    Мостовой: «Конечно, я мог бы сделать «Спартак» чемпионом»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что ему по силам выиграть РПЛ в качестве главного тренера московской команды.

    – Есть тенденция в КХЛ, что иностранных тренеров там практически не осталось...

    – А я за этим слежу, поэтому в курсе! Посмотрите, как великолепно Игорь Ларионов работает с «Торпедо». А ведь вы помните, как многие перед сезоном говорили о Профессоре: ну куда он лезет без тренерского опыта?!

    Какой опыт? О чем вы говорите?! Человек два раза выиграл Олимпиаду, у него три Кубка Стэнли. Какой еще опыт вам нужен?!

    А как тогда сейчас тренируют люди, которые ни в футбол, ни в хоккей не играли? У них какой опыт?

    – То есть в российском футболе такого тренда нет? Тот же «Спартак» возглавляет иностранец. А мог бы «красно‑белых» возглавить Александр Мостовой?

    – Было бы неплохо. Но такого тренда нет. Почему? Потому что мы привыкли смотреть снизу вверх на Запад. И стояли перед ними на задних лапках!

    А наши ветераны, которые всю жизнь выступали за сборную России – на нас никто не обращает внимания. Я не жалуюсь и всегда говорю об этом: «Такая судьба».

    Но вот хоккейный ЦСКА сделал ставку на Сергея Федорова – и он им сразу принес Кубок Гагарина. Хотя тоже человек без тренерского опыта.

    Про Серегу тоже сколько раз такое говорили, что у него диплома нет? А у человека – тоже три Кубка Стэнли! Понятно, что тут стечение обстоятельств. Но как он здорово работает!

    – То есть вы могли бы сделать футбольный «Спартак» чемпионом?

    – Конечно, мог бы!

    • Сейчас «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +866

      SLADE2019 18 минут назад

      В его словах больше положительного, чем отрицательного. Он скорее бы принес Спартаку пользу, чем вред.

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      Рейтинг: +20609

      derrik2000 1 час назад

      Вот кому всегда можно простить "пургу", так это Саше Мостовому. ))
      Он, как игрок, добился очень многого по сравнению с подавляющим большинством наших, российских футболёров.
      Пусть себе отдыхает и радуется жизни: удовольствие от его ИГРЫ за Спартак болельщики получали большое.
      А если взаправду захочет потренировать, когда "наотдыхается", то в добрый путь.
      Но что-то мне подсказывает, что ЭТОГО никогда не случится: парень с ОЧЕНЬ непростым характером.
      Очень непростым...

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      Рейтинг: +3620

      АртурZaСМ 1 час назад

      Ты мог бы нах.й пойти...

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      Рейтинг: +52

      F@nat1k 1 час назад

      если бы у бабы был куй, она была бы дедом))) так и у него

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      Рейтинг: +479

      Болотоход 1 час назад

      Саня не пей больше!!

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      Рейтинг: +3981

      raritet 1 час назад

      Интересно было бы проверить.

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      Рейтинг: +27930

      JTherry 1 час назад

      на словах то Мост - герой, а на деле пока - болтун с большой занозой в языке и единственной тренерской работой с медийной командой...(

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