Мостовой: «Конечно, я мог бы сделать «Спартак» чемпионом»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что ему по силам выиграть РПЛ в качестве главного тренера московской команды.

– Есть тенденция в КХЛ, что иностранных тренеров там практически не осталось...

– А я за этим слежу, поэтому в курсе! Посмотрите, как великолепно Игорь Ларионов работает с «Торпедо». А ведь вы помните, как многие перед сезоном говорили о Профессоре: ну куда он лезет без тренерского опыта?!

Какой опыт? О чем вы говорите?! Человек два раза выиграл Олимпиаду, у него три Кубка Стэнли. Какой еще опыт вам нужен?!

А как тогда сейчас тренируют люди, которые ни в футбол, ни в хоккей не играли? У них какой опыт?

– То есть в российском футболе такого тренда нет? Тот же «Спартак» возглавляет иностранец. А мог бы «красно‑белых» возглавить Александр Мостовой?

– Было бы неплохо. Но такого тренда нет. Почему? Потому что мы привыкли смотреть снизу вверх на Запад. И стояли перед ними на задних лапках!

А наши ветераны, которые всю жизнь выступали за сборную России – на нас никто не обращает внимания. Я не жалуюсь и всегда говорю об этом: «Такая судьба».

Но вот хоккейный ЦСКА сделал ставку на Сергея Федорова – и он им сразу принес Кубок Гагарина. Хотя тоже человек без тренерского опыта.

Про Серегу тоже сколько раз такое говорили, что у него диплома нет? А у человека – тоже три Кубка Стэнли! Понятно, что тут стечение обстоятельств. Но как он здорово работает!

– То есть вы могли бы сделать футбольный «Спартак» чемпионом?

– Конечно, мог бы!

Сейчас «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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