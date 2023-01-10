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Мостовой: «Конечно, я мог бы сделать «Спартак» чемпионом»

10 января 2023, 15:06
13

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что ему по силам выиграть РПЛ в качестве главного тренера московской команды.

– Есть тенденция в КХЛ, что иностранных тренеров там практически не осталось...

– А я за этим слежу, поэтому в курсе! Посмотрите, как великолепно Игорь Ларионов работает с «Торпедо». А ведь вы помните, как многие перед сезоном говорили о Профессоре: ну куда он лезет без тренерского опыта?!

Какой опыт? О чем вы говорите?! Человек два раза выиграл Олимпиаду, у него три Кубка Стэнли. Какой еще опыт вам нужен?!

А как тогда сейчас тренируют люди, которые ни в футбол, ни в хоккей не играли? У них какой опыт?

– То есть в российском футболе такого тренда нет? Тот же «Спартак» возглавляет иностранец. А мог бы «красно‑белых» возглавить Александр Мостовой?

– Было бы неплохо. Но такого тренда нет. Почему? Потому что мы привыкли смотреть снизу вверх на Запад. И стояли перед ними на задних лапках!

А наши ветераны, которые всю жизнь выступали за сборную России – на нас никто не обращает внимания. Я не жалуюсь и всегда говорю об этом: «Такая судьба».

Но вот хоккейный ЦСКА сделал ставку на Сергея Федорова – и он им сразу принес Кубок Гагарина. Хотя тоже человек без тренерского опыта.

Про Серегу тоже сколько раз такое говорили, что у него диплома нет? А у человека – тоже три Кубка Стэнли! Понятно, что тут стечение обстоятельств. Но как он здорово работает!

– То есть вы могли бы сделать футбольный «Спартак» чемпионом?

– Конечно, мог бы!

  • Сейчас «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (13)
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JTherry
1673352856
на словах то Мост - герой, а на деле пока - болтун с большой занозой в языке и единственной тренерской работой с медийной командой...(
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raritet
1673353019
Интересно было бы проверить.
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АртурZaСМ
1673354033
Ты мог бы нах.й пойти...
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derrik2000
1673354128
Вот кому всегда можно простить "пургу", так это Саше Мостовому. )) Он, как игрок, добился очень многого по сравнению с подавляющим большинством наших, российских футболёров. Пусть себе отдыхает и радуется жизни: удовольствие от его ИГРЫ за Спартак болельщики получали большое. А если взаправду захочет потренировать, когда "наотдыхается", то в добрый путь. Но что-то мне подсказывает, что ЭТОГО никогда не случится: парень с ОЧЕНЬ непростым характером. Очень непростым...
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SLADE2019
1673357151
В его словах больше положительного, чем отрицательного. Он скорее бы принес Спартаку пользу, чем вред.
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NewLife
1673361241
Ну ты крут, Мостовой, можешь хоть футбол, хоть хоккей тренировать. Однако к тебе хорошо подходит изречение незабвенной Фаины Раневской: " под самым красивым павлиньим хвостом обычная куриная жопа"
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jek718875
1673368060
Болтушка
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Ziklop
1673368516
Мостовой хочет тренировать только Спартак, а учиться это ниже его достоинства. "царь"
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balam
1673376356
Саня под мюллера копает?
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ALeX-161-rus
1676115088
Всегда считал Мостового супер футболистом,он таким и был в своё время. Жаль,что за топ клубы не довелось поиграть. Но в последние два года все свои былые заслуги просто стирает своими высказываниями.
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