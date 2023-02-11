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  • Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

11 февраля 2023, 12:33
16

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, при каком условии пойдет учиться на тренера.

«Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги.

За обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для меня это очень много.

Будем искать спонсоров», – заявил Мостовой.

  • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
  • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (16)
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ilichkadr
1676108775
Для Мостового 1 миллион рублей большие деньги!? Неужели всё, что нажито непосильным трудом погибло? Лукавит Шурик..........
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sv1969
1676110436
Оно и видно...Ведь на шампунь денег даже нет))
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Красногвардейчик
1676111056
Нищий царь?))) У Заремы пусть взаймы возьмёт))
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Эном айс
1676111901
На пьянку в честь 45-летия наскребает..
Ответить
Ганнибал Лектор
1676114498
Тебе это зачем, алкоголик?
Ответить
Play
1676114528
Жаль, что за болтовню не платят, Мостовой бы уже миллиардером был.
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Иван Петров 1986
1676117023
А свои денежки потратить жалко?
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Бригадный
1676117400
А что с Царской казной? Нешто, прохудилась совсем? Как вариант, корону в ломбард сдать. Но лицензию надо получать, в натуре. Нельзя Царю без лицензии.
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ScarlettOgusania
1676121433
Сельту иди тренируй, легенда "испанского футбола") там тебя без лицензии примут
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Ziklop
1676130667
значит он злой такой потому что денег нет на учёбу! поздно батенька учится, все силы потратил на говно-высеры, а деньги куда потратил это твои проблемы.
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