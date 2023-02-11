Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, при каком условии пойдет учиться на тренера.

«Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги.

За обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для меня это очень много.

Будем искать спонсоров», – заявил Мостовой.

Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

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