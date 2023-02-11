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    Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально. Будем искать спонсоров»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, при каком условии пойдет учиться на тренера.

    «Планирую получать тренерскую лицензию. Если помогут. Материально, если кто-то поможет, ведь это большие деньги.

    За обучение надо заплатить около 1 миллиона рублей, а для меня это очень много.

    Будем искать спонсоров», – заявил Мостовой.

    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
    • По словам экс-футболиста, он мог бы сделать «Спартак» чемпионом.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2892

      Play 3 минуты назад

      Жаль, что за болтовню не платят, Мостовой бы уже миллиардером был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6438

      Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      Тебе это зачем, алкоголик?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      Solist345345 12 минут назад

      Всё уходит на бухло что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2576

      Эном айс 47 минут назад

      На пьянку в честь 45-летия наскребает..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1724

      Красногвардейчик 1 час назад

      Нищий царь?))) У Заремы пусть взаймы возьмёт))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101003

      sv1969 1 час назад

      Оно и видно...Ведь на шампунь денег даже нет))

      0
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      Рейтинг: +883

      Спартач80 1 час назад

      Кому ты упал,обмылок?

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      Рейтинг: +17644

      ilichkadr 1 час назад

      Для Мостового 1 миллион рублей большие деньги!? Неужели всё, что нажито непосильным трудом погибло? Лукавит Шурик..........

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