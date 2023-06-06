Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мантуан рассказал, какие слова Дзюбы мотивировали игроков «Зенита»

    Мантуан рассказал, какие слова Дзюбы мотивировали игроков «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о резонансном заявлении Артема Дзюбы.

    Форвард «Локомотива» говорил в интервью Нобелю Арустамяну, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, и это ему не нравится.

    – Многие считают ключевой волевую победу над «Локомотивом» в Москве. Тем более, что на тот момент железнодорожники были единственной командой, которая весной не потеряла ни одного очка.

    – Мы, конечно, знали, что «Локомотив» на подъеме – он действительно очень круто начал вторую часть сезона. И понимали, что просто не будет. Так оно и вышло.

    Допустили несколько ошибок, но в конце концов смогли взять себя в руки, переломить ход встречи и забить победный мяч. Это были очень важные три очка для итоговой победы.

    – Вы знали, что Дзюба всегда по-особенному играет против своих бывших команд?

    – Если честно, немного о нем знал. Но, конечно, слышал, что Дзюба очень качественный нападающий, который забил очень много мячей, в том числе в футболке «Зенита».

    И было понятно, что он выйдет на поле максимально заряженным. Но один игрок не может выиграть встречу.

    Считаю, что победа досталась нам в первую очередь за счет того, что наша команда оказалась более слаженной, собранной, что и проявилось в ключевых моментах.

    – Вы слышали, как Артем Дзюба то ли в шутку, то ли всерьез назвал «сине-бело-голубых» «Зенит» Рио-де-Жанейро?

    – Конечно, слышал. Но по факту это только помогло нам – дало дополнительную мотивацию, силы и желание победить в этом матче и выиграть чемпионат в целом.

    • «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
    • Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год.

    Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику

    Новости по теме
    «Зенит» договорился о выкупе Мантуана 7
    Только один бразилец остался в расположении «Зенита» 9
    Опубликована сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2023 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 