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  • Мантуан рассказал, какие слова Дзюбы мотивировали игроков «Зенита»

Мантуан рассказал, какие слова Дзюбы мотивировали игроков «Зенита»

6 июня 2023, 15:34
2

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о резонансном заявлении Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» говорил в интервью Нобелю Арустамяну, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, и это ему не нравится.

– Многие считают ключевой волевую победу над «Локомотивом» в Москве. Тем более, что на тот момент железнодорожники были единственной командой, которая весной не потеряла ни одного очка.

– Мы, конечно, знали, что «Локомотив» на подъеме – он действительно очень круто начал вторую часть сезона. И понимали, что просто не будет. Так оно и вышло.

Допустили несколько ошибок, но в конце концов смогли взять себя в руки, переломить ход встречи и забить победный мяч. Это были очень важные три очка для итоговой победы.

– Вы знали, что Дзюба всегда по-особенному играет против своих бывших команд?

– Если честно, немного о нем знал. Но, конечно, слышал, что Дзюба очень качественный нападающий, который забил очень много мячей, в том числе в футболке «Зенита».

И было понятно, что он выйдет на поле максимально заряженным. Но один игрок не может выиграть встречу.

Считаю, что победа досталась нам в первую очередь за счет того, что наша команда оказалась более слаженной, собранной, что и проявилось в ключевых моментах.

– Вы слышали, как Артем Дзюба то ли в шутку, то ли всерьез назвал «сине-бело-голубых» «Зенит» Рио-де-Жанейро?

– Конечно, слышал. Но по факту это только помогло нам – дало дополнительную мотивацию, силы и желание победить в этом матче и выиграть чемпионат в целом.

  • «Зенит» стал победителем РПЛ в 5-й раз подряд.
  • Дзюба выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год.

Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Мантуан Густаво
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1686064339
Думаю что газпром, и без Дзюбы обошёлся))
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