Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил свое прошлогоднее непродление контракта с «Зенитом».

«Зенит» так предложил мне контракт, что будто и не предлагал. Сразу скажу – у меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то – нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период.

Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое», – считает Дзюба.

Игрок был в «Зените» с 2015 по 2022 год.

С командой он выиграл 4 чемпионства.

«Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.

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