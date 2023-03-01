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    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил свое прошлогоднее непродление контракта с «Зенитом».

    «Зенит» так предложил мне контракт, что будто и не предлагал. Сразу скажу – у меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то – нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период.

    Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое», – считает Дзюба.

    • Игрок был в «Зените» с 2015 по 2022 год.
    • С командой он выиграл 4 чемпионства.
    • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 11:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 14:45

      А Локомотив превращается в мастерскую папы Карло.

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 1 марта, 13:32

      хз про костяк ,вот в Баварии или Реале , костяк из национальных игроков?

      0
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      Рейтинг: +437

      andr2112 1 марта, 11:50

      А при чем здесь Рио-де-Жанейро? В Зените нет аргентинских игроков!

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      Рейтинг: +912

      Таврида > andr2112 1 марта, 12:01

      А какое отношение Рио-де-Жанейро имеет к Аргентине???

      7
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > Таврида 1 марта, 12:11

      То-ли тонкий юмор, то-ли толстая черепная коробка, непрошибаемая

      3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > andr2112 1 марта, 14:43

      Культурная столица !!!! Ох...еть
      Карту купи , село.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 марта, 15:48

      Просто коробка

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Алексей З 1 марта, 15:52

      Они там все на одно лицо - ниже пояса, пардон - ниже экватора...для парня из Таврии

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      Рейтинг: +437

      andr2112 > Алексей З 2 марта, 07:40

      Где Рио находится, я прекрасно знаю. Это был тест для особо одаренных, имеющих воображение и соображение, но....увы

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