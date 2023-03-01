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  • Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»

Дзюба: «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно»

1 марта 2023, 11:17
6

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил свое прошлогоднее непродление контракта с «Зенитом».

«Зенит» так предложил мне контракт, что будто и не предлагал. Сразу скажу – у меня никаких обид, прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то – нет. С Алексеем Миллером приятно пообщались, друг другу пожелали удачи. Ему огромное спасибо за тот период.

Но в любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно. В российской команде должен быть костяк россиян. Так всегда было. В каждой стране костяк команды составляют свои игроки. Но каждому свое», – считает Дзюба.

  • Игрок был в «Зените» с 2015 по 2022 год.
  • С командой он выиграл 4 чемпионства.
  • «Зенит» – самый богатый клуб РПЛ.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дзюба Артем
Комментарии (6)
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andr2112
1677660657
А при чем здесь Рио-де-Жанейро? В Зените нет аргентинских игроков!
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NewLife
1677671158
А Локомотив превращается в мастерскую папы Карло.
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