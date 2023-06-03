Бабаев: «Велика вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА в качестве игрока»

ЦСКА рассчитывает на возвращение правого латераля Марио Фернандеса. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
«Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьоналем». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперед, но есть предпосылки. Именно как игрока», – сказал Бабаев.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»