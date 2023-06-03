Бабаев: «Велика вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА в качестве игрока»

ЦСКА рассчитывает на возвращение правого латераля Марио Фернандеса. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьоналем». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперед, но есть предпосылки. Именно как игрока», – сказал Бабаев.