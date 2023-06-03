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    • Бабаев: «Велика вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА в качестве игрока»

    Бабаев: «Велика вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА в качестве игрока»

    ЦСКА рассчитывает на возвращение правого латераля Марио Фернандеса. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

    «Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьоналем». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперед, но есть предпосылки. Именно как игрока», – сказал Бабаев.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2023 21:27
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