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    • «За МКАДом тоже есть футбол!»: тренер «Алании» жестко высказался о недопуске команды к стыкам за выход в РПЛ

    «За МКАДом тоже есть футбол!»: тренер «Алании» жестко высказался о недопуске команды к стыкам за выход в РПЛ

    Главный тренер «Алании» Олег Василенко прокомментировал ситуацию с недопуском его команды к участию в стыковых матчах за выход в РПЛ.

    • «Алания» не прошла лицензирование из-за проблем со стадионом.
    • В этом сезоне команда проводит домашние матчи в Грозном.
    • Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе завершится в мае 2024 года.

    – Как восприняли в команде новость, что «Алания» не сможет принять участие в стыках?

    – Конечно, есть горечь и расстройство от несправедливости, но нет упаднического, панического настроения. Чувствуется уверенность, солидность, сила какая-то...

    Помните крутую фразу «А в чем сила брат? А сила в правде!» Вот у нас именно такое состояние сейчас. Мы гордимся проделанной работой и достойным результатом.

    Команда прошла сложный путь, проделала большой объем работы, парни – молодцы! В очередной раз доказали, что они сильнейшие. Мы заработали бронзовые медали, а это очень почетно и важно.

    – Решение апелляционного комитета РФС не совсем справедливо, на ваш взгляд?

    Я сожалею и расстроен, что спортивный принцип у нас не котируется. Обесценен труд очень многих людей. Для чего тогда все команды начинают первенство? Для чего они соревнуются, работают? Для чего пацаны играют и получают травмы?

    Я беру абсолютно все команды и всех игроков. Они проходят через жернова футбола, чтобы прийти куда-то, попробовать следующий этап. Да, они соперники, но, прежде всего, это спортсмены.

    В данном соперничестве есть две команды, которые заняли первое и второе место и по праву завоевали выход в РПЛ, остальные боролись за свои места, прошли свой путь. И это надо уважать!

    Мы поднялись заслуженно, по игре, попали в лидеры, мы и есть одни из лидеров, раз заняли третье место. Но как же тогда спортивный принцип? Давайте тогда будем проводить первенство стадионов. Но мы же участвуем в соревнованиях по футболу, а не по стройкам.

    Мы все хотим развивать футбол в своих регионах и в стране. Да, у клубов есть какие-то проблемы, шероховатости. То с полями, то двести болельщиков на трибунах, не от лучшей жизни одна из команд год отыграла в манеже.

    Но мы все поддерживаем друг друга, потому что понимаем: делается все возможное для того чтобы быть в футболе, исправить ситуацию. Тем более если есть частные инвесторы, это надо поддерживать.

    Есть команды, которые подают лицензию в случае невыхода прямого претендента. Все это мусолится через прессу, в футбольных кругах. А где же спортивная составляющая? Я понимаю, что у всех есть желание, амбиции – это их личное дело.

    Я ни в чей огород камень не бросаю, но в клубах понимают, что занимают места от пятого до восьмого? Лично мне было бы стыдно подавать лицензию в такой ситуации.

    Идешь в четверке – не вопрос, заслуга клуба. Ниже – ну что же, так вышло, будем стараться дальше. Опять же повторюсь, это моя личная позиция. Я так устроен.

    Почему никто не сказал: «Давайте поддержим «Аланию», они заслужили». Разве что Федор Щербаченко высказал свою позицию, мы ему благодарны.

    – Регламент РПЛ содержит правило, согласно которому клубы должны выступать в своем регионе.

    – Мы команда из северо-кавказского региона. И сейчас у нас есть возможность играть на Северном Кавказе в ста километрах от Владикавказа на стадионе «Ахмат-Арена». Прекрасный футбольный стадион, на котором выступают команда Премьер-лиги и мы.

    Мы благодарны Грозному, руководству «Ахмата» и республике за гостеприимство, поддержку осетинского футбола! Они протянули нам руку помощи и дружбы.

    Но чем это отличается от Москвы и Московской области? Почему условный клуб без стадиона там может арендовать арену и играть в Премьер-лиге, а мы не можем принять даже стыки?! «Торпедо», «Родина», «Алания» отличаются футболками и регионом, все остальное – одинаково. Ребята, за МКАДом тоже есть футбол!

    В прошлом году была такая же шумиха вокруг Воронежа. Благодаря губернатору, гендиректору и всем работникам клуба команду допустили. А сейчас мы говорим, что Воронеж – самый футбольный город.

    Поверьте, Владикавказ – это очень футбольный город! И участие «Алании» добавит только положительных эмоций. Чем больше будет подобных клубов, тем ярче будет выглядеть наш футбол.

    «Алания» – частный клуб, который вкладывает деньги, тут отличная академия, где занимается очень много детей, в том числе девочки. Владикавказ – футбольный город. Здесь болельщики безумно ждут игр, живут командой, цветами клуба, традициями футбола, региона и везде поддерживают ее.

    Здесь таксисты в майках «Алании», продавщицы в магазине знают, как прошла игра. Здесь никто ни у кого не просит каких-то дополнительных заоблачных средств.

    Здесь парни играют в футбол, несмотря на травмы, несмотря на статьи про стадион, которые последний месяц буквально везде. Они играли всегда с душой, честно и по спортивному принципу, заслужили выступать в стыках.

    Ведь это и есть основная вещь, ведь в этом суть спорта – выиграл, заслужил, давай в следующий этап, там теперь пробуй, доказывай. Не получается – работай дальше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2023 14:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      Barshbe 4 часа назад

      Московской команде Торпедо почему-то разрешили играть в Химках, а это, между прочим, Московская область, ДРУГОЙ РЕГИОН.
      Но что можно столице, запрещено провинции...

      1
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      Рейтинг: +4226

      Ziklop 5 часов назад

      эти ***** Родину московскую протащат в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +20144

      Cleaner 6 часов назад

      Олег Василенко, все вопросы - к РУКОВОДСТВУ РЕСПУБЛИКИ! Если бы там хотели видеть команду Алания в РПЛ, они бы решили вопрос со стадионом.

      0
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      Рейтинг: +17636

      Garrincha58 9 часов назад

      футбол надо играть не на МКАДе, а на стадионе у вас его нет стройте кто вам мешает денег нет? не верю меньше хапайте

      1
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      Рейтинг: +491

      Vratarь > Garrincha58 8 часов назад

      Ты в списке форбс?

      0
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      Рейтинг: +12

      Barshbe > Barshbe 4 часа назад

      Футбольный клуб "Балтика" сам себе построил стадион, или, может быть, Калининградская область за свои деньги построила? Вся страна строила, за ОБЩИЕ средства, а теперь типа это мое, а вы сами себе стройте?
      Нормально так... Общенародного бабла втопили в стадионы, которые теперь пустыми стоят, типа Саранска, а те регионы, где народ бы арену до макушки заполнял, прокатили...

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