Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «За МКАДом тоже есть футбол!»: тренер «Алании» жестко высказался о недопуске команды к стыкам за выход в РПЛ

«За МКАДом тоже есть футбол!»: тренер «Алании» жестко высказался о недопуске команды к стыкам за выход в РПЛ

3 июня 2023, 14:07
6

Главный тренер «Алании» Олег Василенко прокомментировал ситуацию с недопуском его команды к участию в стыковых матчах за выход в РПЛ.

  • «Алания» не прошла лицензирование из-за проблем со стадионом.
  • В этом сезоне команда проводит домашние матчи в Грозном.
  • Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе завершится в мае 2024 года.

– Как восприняли в команде новость, что «Алания» не сможет принять участие в стыках?

– Конечно, есть горечь и расстройство от несправедливости, но нет упаднического, панического настроения. Чувствуется уверенность, солидность, сила какая-то...

Помните крутую фразу «А в чем сила брат? А сила в правде!» Вот у нас именно такое состояние сейчас. Мы гордимся проделанной работой и достойным результатом.

Команда прошла сложный путь, проделала большой объем работы, парни – молодцы! В очередной раз доказали, что они сильнейшие. Мы заработали бронзовые медали, а это очень почетно и важно.

– Решение апелляционного комитета РФС не совсем справедливо, на ваш взгляд?

Я сожалею и расстроен, что спортивный принцип у нас не котируется. Обесценен труд очень многих людей. Для чего тогда все команды начинают первенство? Для чего они соревнуются, работают? Для чего пацаны играют и получают травмы?

Я беру абсолютно все команды и всех игроков. Они проходят через жернова футбола, чтобы прийти куда-то, попробовать следующий этап. Да, они соперники, но, прежде всего, это спортсмены.

В данном соперничестве есть две команды, которые заняли первое и второе место и по праву завоевали выход в РПЛ, остальные боролись за свои места, прошли свой путь. И это надо уважать!

Мы поднялись заслуженно, по игре, попали в лидеры, мы и есть одни из лидеров, раз заняли третье место. Но как же тогда спортивный принцип? Давайте тогда будем проводить первенство стадионов. Но мы же участвуем в соревнованиях по футболу, а не по стройкам.

Мы все хотим развивать футбол в своих регионах и в стране. Да, у клубов есть какие-то проблемы, шероховатости. То с полями, то двести болельщиков на трибунах, не от лучшей жизни одна из команд год отыграла в манеже.

Но мы все поддерживаем друг друга, потому что понимаем: делается все возможное для того чтобы быть в футболе, исправить ситуацию. Тем более если есть частные инвесторы, это надо поддерживать.

Есть команды, которые подают лицензию в случае невыхода прямого претендента. Все это мусолится через прессу, в футбольных кругах. А где же спортивная составляющая? Я понимаю, что у всех есть желание, амбиции – это их личное дело.

Я ни в чей огород камень не бросаю, но в клубах понимают, что занимают места от пятого до восьмого? Лично мне было бы стыдно подавать лицензию в такой ситуации.

Идешь в четверке – не вопрос, заслуга клуба. Ниже – ну что же, так вышло, будем стараться дальше. Опять же повторюсь, это моя личная позиция. Я так устроен.

Почему никто не сказал: «Давайте поддержим «Аланию», они заслужили». Разве что Федор Щербаченко высказал свою позицию, мы ему благодарны.

– Регламент РПЛ содержит правило, согласно которому клубы должны выступать в своем регионе.

– Мы команда из северо-кавказского региона. И сейчас у нас есть возможность играть на Северном Кавказе в ста километрах от Владикавказа на стадионе «Ахмат-Арена». Прекрасный футбольный стадион, на котором выступают команда Премьер-лиги и мы.

Мы благодарны Грозному, руководству «Ахмата» и республике за гостеприимство, поддержку осетинского футбола! Они протянули нам руку помощи и дружбы.

Но чем это отличается от Москвы и Московской области? Почему условный клуб без стадиона там может арендовать арену и играть в Премьер-лиге, а мы не можем принять даже стыки?! «Торпедо», «Родина», «Алания» отличаются футболками и регионом, все остальное – одинаково. Ребята, за МКАДом тоже есть футбол!

В прошлом году была такая же шумиха вокруг Воронежа. Благодаря губернатору, гендиректору и всем работникам клуба команду допустили. А сейчас мы говорим, что Воронеж – самый футбольный город.

Поверьте, Владикавказ – это очень футбольный город! И участие «Алании» добавит только положительных эмоций. Чем больше будет подобных клубов, тем ярче будет выглядеть наш футбол.

«Алания» – частный клуб, который вкладывает деньги, тут отличная академия, где занимается очень много детей, в том числе девочки. Владикавказ – футбольный город. Здесь болельщики безумно ждут игр, живут командой, цветами клуба, традициями футбола, региона и везде поддерживают ее.

Здесь таксисты в майках «Алании», продавщицы в магазине знают, как прошла игра. Здесь никто ни у кого не просит каких-то дополнительных заоблачных средств.

Здесь парни играют в футбол, несмотря на травмы, несмотря на статьи про стадион, которые последний месяц буквально везде. Они играли всегда с душой, честно и по спортивному принципу, заслужили выступать в стыках.

Ведь это и есть основная вещь, ведь в этом суть спорта – выиграл, заслужил, давай в следующий этап, там теперь пробуй, доказывай. Не получается – работай дальше.

Еще по теме:
Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды
Игроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками 3
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Алания Василенко Олег
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1685793879
футбол надо играть не на МКАДе, а на стадионе у вас его нет стройте кто вам мешает денег нет? не верю меньше хапайте
Ответить
Ziklop
1685808705
эти ***** Родину московскую протащат в РПЛ.
Ответить
Barshbe
1685810489
Московской команде Торпедо почему-то разрешили играть в Химках, а это, между прочим, Московская область, ДРУГОЙ РЕГИОН. Но что можно столице, запрещено провинции...
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
5
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
Вчера, 20:10
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
Вчера, 19:56
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
Вчера, 12:29
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+