«За МКАДом тоже есть футбол!»: тренер «Алании» жестко высказался о недопуске команды к стыкам за выход в РПЛ

Главный тренер «Алании» Олег Василенко прокомментировал ситуацию с недопуском его команды к участию в стыковых матчах за выход в РПЛ.

«Алания» не прошла лицензирование из-за проблем со стадионом.

В этом сезоне команда проводит домашние матчи в Грозном.

Реконструкция стадиона «Спартак» во Владикавказе завершится в мае 2024 года.

– Как восприняли в команде новость, что «Алания» не сможет принять участие в стыках?

– Конечно, есть горечь и расстройство от несправедливости, но нет упаднического, панического настроения. Чувствуется уверенность, солидность, сила какая-то...

Помните крутую фразу «А в чем сила брат? А сила в правде!» Вот у нас именно такое состояние сейчас. Мы гордимся проделанной работой и достойным результатом.

Команда прошла сложный путь, проделала большой объем работы, парни – молодцы! В очередной раз доказали, что они сильнейшие. Мы заработали бронзовые медали, а это очень почетно и важно.

– Решение апелляционного комитета РФС не совсем справедливо, на ваш взгляд?

– Я сожалею и расстроен, что спортивный принцип у нас не котируется. Обесценен труд очень многих людей. Для чего тогда все команды начинают первенство? Для чего они соревнуются, работают? Для чего пацаны играют и получают травмы?

Я беру абсолютно все команды и всех игроков. Они проходят через жернова футбола, чтобы прийти куда-то, попробовать следующий этап. Да, они соперники, но, прежде всего, это спортсмены.

В данном соперничестве есть две команды, которые заняли первое и второе место и по праву завоевали выход в РПЛ, остальные боролись за свои места, прошли свой путь. И это надо уважать!

Мы поднялись заслуженно, по игре, попали в лидеры, мы и есть одни из лидеров, раз заняли третье место. Но как же тогда спортивный принцип? Давайте тогда будем проводить первенство стадионов. Но мы же участвуем в соревнованиях по футболу, а не по стройкам.

Мы все хотим развивать футбол в своих регионах и в стране. Да, у клубов есть какие-то проблемы, шероховатости. То с полями, то двести болельщиков на трибунах, не от лучшей жизни одна из команд год отыграла в манеже.

Но мы все поддерживаем друг друга, потому что понимаем: делается все возможное для того чтобы быть в футболе, исправить ситуацию. Тем более если есть частные инвесторы, это надо поддерживать.

Есть команды, которые подают лицензию в случае невыхода прямого претендента. Все это мусолится через прессу, в футбольных кругах. А где же спортивная составляющая? Я понимаю, что у всех есть желание, амбиции – это их личное дело.

Я ни в чей огород камень не бросаю, но в клубах понимают, что занимают места от пятого до восьмого? Лично мне было бы стыдно подавать лицензию в такой ситуации.

Идешь в четверке – не вопрос, заслуга клуба. Ниже – ну что же, так вышло, будем стараться дальше. Опять же повторюсь, это моя личная позиция. Я так устроен.

Почему никто не сказал: «Давайте поддержим «Аланию», они заслужили». Разве что Федор Щербаченко высказал свою позицию, мы ему благодарны.

– Регламент РПЛ содержит правило, согласно которому клубы должны выступать в своем регионе.

– Мы команда из северо-кавказского региона. И сейчас у нас есть возможность играть на Северном Кавказе в ста километрах от Владикавказа на стадионе «Ахмат-Арена». Прекрасный футбольный стадион, на котором выступают команда Премьер-лиги и мы.

Мы благодарны Грозному, руководству «Ахмата» и республике за гостеприимство, поддержку осетинского футбола! Они протянули нам руку помощи и дружбы.

Но чем это отличается от Москвы и Московской области? Почему условный клуб без стадиона там может арендовать арену и играть в Премьер-лиге, а мы не можем принять даже стыки?! «Торпедо», «Родина», «Алания» отличаются футболками и регионом, все остальное – одинаково. Ребята, за МКАДом тоже есть футбол!

В прошлом году была такая же шумиха вокруг Воронежа. Благодаря губернатору, гендиректору и всем работникам клуба команду допустили. А сейчас мы говорим, что Воронеж – самый футбольный город.

Поверьте, Владикавказ – это очень футбольный город! И участие «Алании» добавит только положительных эмоций. Чем больше будет подобных клубов, тем ярче будет выглядеть наш футбол.

«Алания» – частный клуб, который вкладывает деньги, тут отличная академия, где занимается очень много детей, в том числе девочки. Владикавказ – футбольный город. Здесь болельщики безумно ждут игр, живут командой, цветами клуба, традициями футбола, региона и везде поддерживают ее.

Здесь таксисты в майках «Алании», продавщицы в магазине знают, как прошла игра. Здесь никто ни у кого не просит каких-то дополнительных заоблачных средств.

Здесь парни играют в футбол, несмотря на травмы, несмотря на статьи про стадион, которые последний месяц буквально везде. Они играли всегда с душой, честно и по спортивному принципу, заслужили выступать в стыках.

Ведь это и есть основная вещь, ведь в этом суть спорта – выиграл, заслужил, давай в следующий этап, там теперь пробуй, доказывай. Не получается – работай дальше.