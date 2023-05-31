Бывшему тренеру «Спартака» полгода не платят зарплату в Сербии

Агент главного тренера сербских «Радничков» (Д2) Андрея Чернышова Антон Смирнов сообщил, что белградский клуб не платит россиянину.

«Направили в «Раднички» претензию Андрея Чернышова.

Сербский клуб не выплатил российскому тренеру за период действия контракта я января 2023 года по настоящее время ни одного сербского динара.

Мы заботимся об истине», – написал Смирнов.