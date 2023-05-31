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    • Бывшему тренеру «Спартака» полгода не платят зарплату в Сербии

    Бывшему тренеру «Спартака» полгода не платят зарплату в Сербии

    Агент главного тренера сербских «Радничков» (Д2) Андрея Чернышова Антон Смирнов сообщил, что белградский клуб не платит россиянину.

    «Направили в «Раднички» претензию Андрея Чернышова.

    Сербский клуб не выплатил российскому тренеру за период действия контракта я января 2023 года по настоящее время ни одного сербского динара.

    Мы заботимся об истине», – написал Смирнов.

    • В минувшем сезоне 2-й по силе лиги Сербии «Раднички» финишировали на 8-м месте.
    • Чернышов в 2003 году тренировал «Спартак».
    • Агент Смирнов также представляет вратаря Андрея Лунева.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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