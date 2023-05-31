Бывшему тренеру «Спартака» полгода не платят зарплату в Сербии

Агент главного тренера сербских «Радничков» (Д2) Андрея Чернышова Антон Смирнов сообщил, что белградский клуб не платит россиянину.
«Направили в «Раднички» претензию Андрея Чернышова.
Сербский клуб не выплатил российскому тренеру за период действия контракта я января 2023 года по настоящее время ни одного сербского динара.
Мы заботимся об истине», – написал Смирнов.
- В минувшем сезоне 2-й по силе лиги Сербии «Раднички» финишировали на 8-м месте.
- Чернышов в 2003 году тренировал «Спартак».
- Агент Смирнов также представляет вратаря Андрея Лунева.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова