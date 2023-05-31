Сергеев объяснил низкую результативность Кассьерры

Ну странно спрашивать об игроке у прямого конкурента.
Видно , что неуютно ему в Зените, как "не в своей тарелке".
Годик ушёл на адаптацию , если и дальше не попрёт , то следует бежать из Питера, если конечно футбол больше денег любит.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об игре своего партнера Матео Кассьерры.
- Колумбиец куплен у «Сочи» в 2022 году за 5 миллионов евро.
- В 33 матчах этого сезона Кассьерра забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
- «Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд.
– В плане игры мне тяжело его охарактеризовать. Он разносторонний игрок, может придержать, ударить, забить мяч. Думаю, у него такой сезон, где просто не прет – ну не летит мяч в ворота, и все.
Выбор тренерским штабом либо меня, либо Кассьерры зависит и от игры соперника, и от того, кто из нас в какой форме сейчас. К этому я отношусь спокойно.
То, что Кассьерра не может забить – в «Сочи» он показал, что умеет забивать. При переходе в «Зенит» он рассматривался как снайпер, который должен много забивать. Просто сейчас ему не везет.
Таких случаев бывает много. Есть даже пример из «Челси», когда нападающие приходили и брали девятый номер, но потом не могли забивать – и Матея Кежман, и Фернандо Торрес. Просто какой-то нефарт шел. И такой же нефарт у Кассьерры.
– Каким ты видел Кассьерру в раздевалке после тех матчей, в которых у него откровенно не получалось забить? Переживает ли он?
– Мне тяжело ему что-либо советовать, потому что мы с ним не говорим на одном языке. Но в целом мы в команде подходим к нему в таких ситуациях, поддерживаем его, говорим, чтобы не расстраивался. Видно, что после игр он расстраивается из-за того, что не забивает, нервничает. Ему просто надо выдохнуть. Думаю, в следующем сезоне он будет забивать много голов. Дай бог.
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