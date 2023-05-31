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Сергеев объяснил низкую результативность Кассьерры

31 мая 2023, 08:49
2

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался об игре своего партнера Матео Кассьерры.

  • Колумбиец куплен у «Сочи» в 2022 году за 5 миллионов евро.
  • В 33 матчах этого сезона Кассьерра забил 6 голов, сделал 6 ассистов.
  • «Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд.

– В плане игры мне тяжело его охарактеризовать. Он разносторонний игрок, может придержать, ударить, забить мяч. Думаю, у него такой сезон, где просто не прет – ну не летит мяч в ворота, и все.

Выбор тренерским штабом либо меня, либо Кассьерры зависит и от игры соперника, и от того, кто из нас в какой форме сейчас. К этому я отношусь спокойно.

То, что Кассьерра не может забить – в «Сочи» он показал, что умеет забивать. При переходе в «Зенит» он рассматривался как снайпер, который должен много забивать. Просто сейчас ему не везет.

Таких случаев бывает много. Есть даже пример из «Челси», когда нападающие приходили и брали девятый номер, но потом не могли забивать – и Матея Кежман, и Фернандо Торрес. Просто какой-то нефарт шел. И такой же нефарт у Кассьерры.

– Каким ты видел Кассьерру в раздевалке после тех матчей, в которых у него откровенно не получалось забить? Переживает ли он?

– Мне тяжело ему что-либо советовать, потому что мы с ним не говорим на одном языке. Но в целом мы в команде подходим к нему в таких ситуациях, поддерживаем его, говорим, чтобы не расстраивался. Видно, что после игр он расстраивается из-за того, что не забивает, нервничает. Ему просто надо выдохнуть. Думаю, в следующем сезоне он будет забивать много голов. Дай бог.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Сергеев Иван Кассьерра Матео
Комментарии (2)
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portero
1685514874
Зенит не его команда, зажат парень, нет у нас психологов нормальных для своих то игроков, иностранец как профи должен сам нанимать себе психолога....
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Garrincha58
1685525694
вообще в Зените после Кержа не было и нет до сих пор нападающего с ударом Дзюба не умеет бить он нападающий касания тоже сейчас Сергеев и Кассьерра у них удар не поставлен поэтому они мало забивают в современном футболе для нападающего важно брать игру на себя то есть бить из за штрафной тогда появится уверенность, а так фигня вот Кордоба тот частенько бьёт
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