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    • Адвокат заявил, что карьера Промеса может завершиться: его обвинили в контрабанде наркотиков

    Адвокат заявил, что карьера Промеса может завершиться: его обвинили в контрабанде наркотиков

    Адвокат по уголовному праву Вадим Мясников прокомментировал предъявление полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу обвинений в контрабанде наркотиков.

    • Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.
    • На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    «При предъявлении обвинений в контрабанде наркотических средств последствия могут быть самые серьезные. Не готов сказать, как относятся в Нидерландах к такому большому объему наркотиков, но думаю, что это карается достаточно сурово.

    Виза, на основании которой он находится в России, может не быть продлена, так как на территории своей страны он обвиняется в совершении преступления. Более того, Нидерланды могут потребовать его выдачи в качестве лица, привлеченного к ответственности.

    Что будет с его карьерой? Если он действительно будет посажен, то карьера, я думаю, на этом прекратится», – сказал Мясников.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18505

      NewLife 52 секунды назад

      Вадим Мясников, откуда вы узнали о предъявлении обвинений ? Из неточной заметки Бомбардира ? И пошла плясать губерния. На самом деле, никаких официальных обвинений не предъявлено - открыто расследование, еще только 5 июня будут предварительные слушания по этому делу. Должно быть стыдно адвокату (если Вы реальный адвокат) быть таким неряшливым и неточным.

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      Рейтинг: +626

      FCSpartakM 35 минут назад

      Да ничего не будет, как и чуваку из Урала, который сбил людей насмерть

      0
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      Рейтинг: +4272

      ziborock 40 минут назад

      Меня терзают смутные сомнения, сначала Боинг, потом ВВП, теперь Промес!) Хотите арестовать Промеса?! Приезжайте! Желательно те, из Гааги, на арест которых наша прокуратура выписала ордер!)))

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      Рейтинг: +3664

      acor94 40 минут назад

      Пусть Нидерланды выкупают контракт Промеса. Сейчас он на рынке около 15 млн вроде. Вот тогда поедет к себе домой, а так оснований нет.

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