Адвокат заявил, что карьера Промеса может завершиться: его обвинили в контрабанде наркотиков

Адвокат по уголовному праву Вадим Мясников прокомментировал предъявление полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу обвинений в контрабанде наркотиков.

Прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в помощи в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны.

На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

«При предъявлении обвинений в контрабанде наркотических средств последствия могут быть самые серьезные. Не готов сказать, как относятся в Нидерландах к такому большому объему наркотиков, но думаю, что это карается достаточно сурово.

Виза, на основании которой он находится в России, может не быть продлена, так как на территории своей страны он обвиняется в совершении преступления. Более того, Нидерланды могут потребовать его выдачи в качестве лица, привлеченного к ответственности.

Что будет с его карьерой? Если он действительно будет посажен, то карьера, я думаю, на этом прекратится», – сказал Мясников.