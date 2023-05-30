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    • Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны

    Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны

    Прокуратура Нидерландов обвинила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в причастности к контрабанде наркотиков.

    По информации Het Parool, прокуратура предъявила Промесу официальное обвинение за помощь в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

    Нидерландского футболиста хотят привлечь к уголовной ответственности. В ходе расследования дела полиция прослушивала телефон Промеса.

    На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

    • Если Промеса приговорят к тюрьме, у «Спартака» будет право расторгнуть контракт.
    • Оно оговорено в 2021 году, когда москвичи вернули игрока из «Аякса».

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    Источник: Het Parool

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    Сегодня, 19:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2948

      фанат джигурды 10 минут назад

      С Газель кокаина
      Прокурор-скотина
      Очень, очень, очень
      Хочет посадить
      А есть ли доказуха
      И среди присяжных пруха
      Может, может, может,
      Может наступить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17603

      Garrincha58 12 минут назад

      а что скажет на это Кавазашвилли или ему только Зенит поперек горла встал как и всем столичным

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10948

      ivany4 15 минут назад

      Вот 5 июня и порассуждаем.
      Мы не б о м ж и, чтобы делать выводы из огрызков заголовков газет и слухов.

      0
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      Рейтинг: +149

      BVG4 15 минут назад

      "от сумы и от тюрьмы не зарекайся!" - мудрая очень поговорка! Дай Бог ему выпутаться из этой ситуации! Талантливый все-таки футболист, хоть и любит всякие провокации на поле. Немного коробит то, что она (эта ситуация) известна уже давно, но похоже в свиноферме понятия чистота нравов, безупречность биографии, благородство во всех сторонах жизни все больше и больше уходят в прошлое! И все это ради вожделенного ТИТУЛА! Печально....

      1
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      Рейтинг: +212

      JIEGEHDA 17 минут назад

      Так же была новость . Что Промесс перевозил порошок в хряках , с девизом :" свиньёй не становятся, свиньёй рождаются "

      1
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      Рейтинг: +2528

      ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      То то он прискакал на полусогнутых в свинарник и стал лобызать кб тряпку, клясться в преданности хрякам и просьбой российского гражданства. Так и не вспомнил бы про Спартак. Депортировать уголовника и наркодилера. а укрывателей расформировать. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +831

      k611 28 минут назад

      Не верится в эту историю с наркотой. Просто нашли крайнего...

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      Рейтинг: +1022

      7:1 34 минуты назад

      в спартаке праздника захотели, как тогда, когда в тарасофке перевернулся грузовик с вазелином) ходит слух, что самые большие припасы сделали номэд и муж её промквас))

      и вот почему хряки захотели вернуть квинси зулусенко, потому что через него можно было наладить поставки, да и выглядит как типичный барыга. гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +18005

      Barmaleushka 35 минут назад

      Враньё и происки гаспрома ))) Фсястраназнаит .

      0
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      Рейтинг: +20045

      Cleaner 40 минут назад

      ФИНИТА ля комедия!...)

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