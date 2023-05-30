Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны

Прокуратура Нидерландов обвинила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в причастности к контрабанде наркотиков.

По информации Het Parool, прокуратура предъявила Промесу официальное обвинение за помощь в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

Нидерландского футболиста хотят привлечь к уголовной ответственности. В ходе расследования дела полиция прослушивала телефон Промеса.

На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.