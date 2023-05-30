Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны

С Газель кокаина
Прокурор-скотина
Очень, очень, очень
Хочет посадить
А есть ли доказуха
И среди присяжных пруха
Может, может, может,
Может наступить.
Прокуратура Нидерландов обвинила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в причастности к контрабанде наркотиков.
По информации Het Parool, прокуратура предъявила Промесу официальное обвинение за помощь в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.
Нидерландского футболиста хотят привлечь к уголовной ответственности. В ходе расследования дела полиция прослушивала телефон Промеса.
На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.
- Если Промеса приговорят к тюрьме, у «Спартака» будет право расторгнуть контракт.
- Оно оговорено в 2021 году, когда москвичи вернули игрока из «Аякса».