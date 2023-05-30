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  • Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны

Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны

30 мая 2023, 19:28
50

Прокуратура Нидерландов обвинила полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в причастности к контрабанде наркотиков.

По информации Het Parool, прокуратура предъявила Промесу официальное обвинение за помощь в организации провоза двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

Нидерландского футболиста хотят привлечь к уголовной ответственности. В ходе расследования дела полиция прослушивала телефон Промеса.

На родине Квинси также обвиняют в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году. Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня.

  • Если Промеса приговорят к тюрьме, у «Спартака» будет право расторгнуть контракт.
  • Оно оговорено в 2021 году, когда москвичи вернули игрока из «Аякса».

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Источник: Het Parool
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (50)
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JIEGEHDA
1685466363
Так же была новость . Что Промесс перевозил порошок в хряках , с девизом :" свиньёй не становятся, свиньёй рождаются "
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Garrincha58
1685466619
а что скажет на это Кавазашвилли или ему только Зенит поперек горла встал как и всем столичным
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Marshall1956
1685467562
Вся история спартака связанна с уголовниками и предателями
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DOCTOR PENALTY
1685467842
Мы уже были бромантановыми, теперь немного побудем кокаиновыми. ))) Ничего, народная любовь не иссякнет, мы её можем потерять только из-за ё****го киевлянина, который заявил всем, что ушёл из клуба, а сам спрятался за углом и рулит до сих пор.
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Вомбат
1685469050
Ставки растут. Раньше была 1 партия в полтонны кокаина, теперь 2 и почти полторы тонны. Это уже не один миллиард евро, а три.
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portero
1685469803
Х.з. но такое чувство, что подставили дурачка...
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paracetamol
1685470974
Мало того, что уголовник, дык еще и нарик!
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Plyash
1685472144
За такой тоннаж кара одна - смертная казнь.Антошка,сиди в России и не рыпайся...
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Ниф-Ниф
1685472167
Ложь, писдёжь и провокация!
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NewLife
1685475158
Внесем ясность и устраним бомбардирские неточности в переводе: 1) Суд вернул на доследование дело о поножовщине и отверг обвинения прокурора, что Промес покушался на убийство. (Видимо от кузена нет заявления о причинении вреда здоровью) 2) За Промесом следила полиция и два раза его допрашивала по возможному соучастию в контрабанде наркотиков. (Его телефон был на прослушке и именно оттуда узнали о поножовщине.) Теперь прокуратура решила преследовать его по делу о наркотиках. В июне назначены только предварительные слушания по этому делу. Бомбардир, вы сначала разберитесь, а потом кидайте громкие фразы типа "предъявили официальное обвинение". Более корректно надо было сказать: "открыли расследование". Не надо хайповать на спартаковце.
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