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    • В «Локомотиве» прокомментировали интерес «Зенита» и «Галатасарая» к Карпукасу

    В «Локомотиве» прокомментировали интерес «Зенита» и «Галатасарая» к Карпукасу

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал новость об интересе «Зенита» и «Галатасарая» к полузащитнику Артему Карпукасу.

    «Я не знаю, откуда взяли информацию об интересе «Галатасарая» и «Зенита» к Карпукасу.

    У «Локомотива» нет предложений, и никто из этих клубов к нам не обращался. У нас с Артeмом долгосрочный контракт. Прокомментируем, если будут какие-то предложения», – сказал Ульянов.

    • Карпукас – воспитанник «Локомотива».
    • Он провел 26 матчей в сезоне РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Контракт игрока с «Локо» рассчитан до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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