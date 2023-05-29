В «Локомотиве» прокомментировали интерес «Зенита» и «Галатасарая» к Карпукасу

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал новость об интересе «Зенита» и «Галатасарая» к полузащитнику Артему Карпукасу.
«Я не знаю, откуда взяли информацию об интересе «Галатасарая» и «Зенита» к Карпукасу.
У «Локомотива» нет предложений, и никто из этих клубов к нам не обращался. У нас с Артeмом долгосрочный контракт. Прокомментируем, если будут какие-то предложения», – сказал Ульянов.
- Карпукас – воспитанник «Локомотива».
- Он провел 26 матчей в сезоне РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Контракт игрока с «Локо» рассчитан до 2025 года.
Источник: «Чемпионат»