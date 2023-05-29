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    • «Зенит» и «Галатасарай» интересуются опорником «Локомотива»

    «Зенит» и «Галатасарай» интересуются опорником «Локомотива»

    «Зенит» и «Галатасарай» следят за полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом.

    «Галатасарай» пристально наблюдает за выступлением в РПЛ 20-летнего опорника «Локомотива» Карпукаса.

    Турок привлекла эффективная игра воспитанника «Локо», они уже связывались с его представителем. Агент футболиста подтвердил это в разговоре со мной.

    «Это правда, «Галатасарай» действительно следит за Карпукасом. Со мной на связь выходили их скауты, им нравится Артем. Но какой-то конкретики пока нет, ждем окончания чемпионата», – сказал Клюев.

    Также, по моим данным, Карпукас нравится тренеру «Зенита» Семаку. Богданыч попросил клуб изучить вариант с возможным переходом парня, но пока конкретных движений со стороны Питера в адрес Черкизово не было», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Карпукас – воспитанник «Локомотива».
    • Он провел 26 матчей в сезоне РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Контракт игрока с «Локо» рассчитан до 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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