«Зенит» и «Галатасарай» интересуются опорником «Локомотива»

«Зенит» и «Галатасарай» следят за полузащитником «Локомотива» Артемом Карпукасом.

«Галатасарай» пристально наблюдает за выступлением в РПЛ 20-летнего опорника «Локомотива» Карпукаса.

Турок привлекла эффективная игра воспитанника «Локо», они уже связывались с его представителем. Агент футболиста подтвердил это в разговоре со мной.

«Это правда, «Галатасарай» действительно следит за Карпукасом. Со мной на связь выходили их скауты, им нравится Артем. Но какой-то конкретики пока нет, ждем окончания чемпионата», – сказал Клюев.

Также, по моим данным, Карпукас нравится тренеру «Зенита» Семаку. Богданыч попросил клуб изучить вариант с возможным переходом парня, но пока конкретных движений со стороны Питера в адрес Черкизово не было», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.