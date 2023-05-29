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    • Фанаты «Гамбурга» выбежали на поле праздновать выход в Бундеслигу – через несколько минут оказалось, что они вышли всего лишь в стыки

    Фанаты «Гамбурга» выбежали на поле праздновать выход в Бундеслигу – через несколько минут оказалось, что они вышли всего лишь в стыки

    Болельщики немецкого «Гамбурга» (вторая Бундеслига) выбежали на поле после гостевого матча последнего тура против «Зандхаузена» (1:0). Они уже праздновали повышение в классе.

    В момент выхода гамбургских фанатов на поле (они, например, рвали на память сетку ворот) их команда напрямую выходила в Бундеслигу, поскольку в параллельном матче «Хайденхайм» уступал «Регенсбургу» со счетом 1:2. Там шла 92-я минута встречи.

    Однако потом, на 93-й и 99-й минутах (всего было добавлено 11), «Хайденхайм» забил и выиграл матч со счетом 3:2, причем уступал 0:2. И впервые в истории вышел в Бундеслигу напрямую, отправив «Гамбург» всего лишь в переходные матчи.

    Аналогичная ситуация с преждевременным ликованием болельщиков случилась в субботу в третьей Бундеслиге.

    • «Гамбург» в переходных матчах за место в Бундеслиге сыграет со «Штутгартом». Матчи состоятся 1 и 5 июня.
    • Клуб из Гамбурга во второй Бундеслиге уже 5 лет.
    • «Гамбург» 6 раз выигрывал чемпионат Германии.

    Скриншот эфира Sky Sport. Фото: firo Sportphoto/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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