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  • Фанаты «Гамбурга» выбежали на поле праздновать выход в Бундеслигу – через несколько минут оказалось, что они вышли всего лишь в стыки

Фанаты «Гамбурга» выбежали на поле праздновать выход в Бундеслигу – через несколько минут оказалось, что они вышли всего лишь в стыки

29 мая 2023, 11:46
1

Болельщики немецкого «Гамбурга» (вторая Бундеслига) выбежали на поле после гостевого матча последнего тура против «Зандхаузена» (1:0). Они уже праздновали повышение в классе.

В момент выхода гамбургских фанатов на поле (они, например, рвали на память сетку ворот) их команда напрямую выходила в Бундеслигу, поскольку в параллельном матче «Хайденхайм» уступал «Регенсбургу» со счетом 1:2. Там шла 92-я минута встречи.

Однако потом, на 93-й и 99-й минутах (всего было добавлено 11), «Хайденхайм» забил и выиграл матч со счетом 3:2, причем уступал 0:2. И впервые в истории вышел в Бундеслигу напрямую, отправив «Гамбург» всего лишь в переходные матчи.

Аналогичная ситуация с преждевременным ликованием болельщиков случилась в субботу в третьей Бундеслиге.

  • «Гамбург» в переходных матчах за место в Бундеслиге сыграет со «Штутгартом». Матчи состоятся 1 и 5 июня.
  • Клуб из Гамбурга во второй Бундеслиге уже 5 лет.
  • «Гамбург» 6 раз выигрывал чемпионат Германии.

Скриншот эфира Sky Sport. Фото: firo Sportphoto/Global Look Press

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург
Комментарии (1)
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zigbert
1685362945
Пора уже Гамбургу возвращаться в Бундеслигу. Такой легендарный клуб просто обязан быть в высшем немецком дивизионе.
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