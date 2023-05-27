Фанаты немецкого «Вехена» выбежали праздновать попадание в стыки – через несколько минут оказалось, что они никуда не вышли

Несколько минут назад завершился сезон в третьей Бундеслиге. За путевку в переходные матчи за место во второй Бундеслиге перед последним туром боролись «Вехен» и «Оснабрюк».

«Вехен» свой матч выиграл со счетом 1:0. После финального свистка радостные болельщики выбежали на поле праздновать попадание в стыки, поскольку в параллельном матче «Оснабрюк» к 94-й минуте проигрывал со счетом 0:1 дублю дортмундской «Боруссии».

Однако «Оснабрюк» на 94-й и 96-й минутах забил и победил со счетом 2:1. В итоге путевку в стыки получил «Оснабрюк», а не «Вехен», чьи фанаты, как оказалось, отпраздновали преждевременно.