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    • Фанаты немецкого «Вехена» выбежали праздновать попадание в стыки – через несколько минут оказалось, что они никуда не вышли

    Фанаты немецкого «Вехена» выбежали праздновать попадание в стыки – через несколько минут оказалось, что они никуда не вышли

    Несколько минут назад завершился сезон в третьей Бундеслиге. За путевку в переходные матчи за место во второй Бундеслиге перед последним туром боролись «Вехен» и «Оснабрюк».

    «Вехен» свой матч выиграл со счетом 1:0. После финального свистка радостные болельщики выбежали на поле праздновать попадание в стыки, поскольку в параллельном матче «Оснабрюк» к 94-й минуте проигрывал со счетом 0:1 дублю дортмундской «Боруссии».

    Однако «Оснабрюк» на 94-й и 96-й минутах забил и победил со счетом 2:1. В итоге путевку в стыки получил «Оснабрюк», а не «Вехен», чьи фанаты, как оказалось, отпраздновали преждевременно.

    • Соперник «Оснабрюка» по переходным матчам из Бундеслиги еще не определен.

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    Источник: «Бомбардир»

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