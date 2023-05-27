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  • «Боруссия» Д обратилась к болельщикам перед потенциально чемпионским матчем

«Боруссия» Д обратилась к болельщикам перед потенциально чемпионским матчем

27 мая 2023, 12:12
2

Дортмундская «Боруссия» готовится к игре 34-го тура Бундеслиги против «Майнца».

В случае домашней победы команда Эдина Терзича станет чемпионом Германии.

«Мурашки бегут по коже. Это заметно в каждом уголке города. Фанаты повсюду, логотипы «Боруссии» повсюду.

Этот день может стать историческим. Давайте будем громче, чем когда-либо!» – говорится в обращении клуба к болельщикам.

  • «Боруссия» примет «Майнц» сегодня в 16:30 мск.
  • Дортмундцы не становились чемпионами с 2012 года.

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Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»
Германия. Бундеслига Майнц Боруссия Д
Комментарии (2)
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JIEGEHDA
1685183125
Вот Бавария дала праздник и шанс . Ну и Боруссия молодец была рядом . Один раз упустили шанс , теперь второй и последний . Или победа или ничего
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Ziklop
1685203157
и обосрались!
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