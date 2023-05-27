«Боруссия» Д обратилась к болельщикам перед потенциально чемпионским матчем

Дортмундская «Боруссия» готовится к игре 34-го тура Бундеслиги против «Майнца».

В случае домашней победы команда Эдина Терзича станет чемпионом Германии.

«Мурашки бегут по коже. Это заметно в каждом уголке города. Фанаты повсюду, логотипы «Боруссии» повсюду.

Этот день может стать историческим. Давайте будем громче, чем когда-либо!» – говорится в обращении клуба к болельщикам.