«Боруссия» Д обратилась к болельщикам перед потенциально чемпионским матчем

Дортмундская «Боруссия» готовится к игре 34-го тура Бундеслиги против «Майнца».
В случае домашней победы команда Эдина Терзича станет чемпионом Германии.
«Мурашки бегут по коже. Это заметно в каждом уголке города. Фанаты повсюду, логотипы «Боруссии» повсюду.
Этот день может стать историческим. Давайте будем громче, чем когда-либо!» – говорится в обращении клуба к болельщикам.
- «Боруссия» примет «Майнц» сегодня в 16:30 мск.
- Дортмундцы не становились чемпионами с 2012 года.
Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»