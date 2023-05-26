«Реал» близок к покупке за 100 миллионов самого дорогого игрока Англии

Полузащитник дортмундский «Боруссии» Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. «Реал» заплатит за Беллингема 100 миллионов евро плюс бонусы.