«Масштабная дискотека»: болельщикам «Зенита» разрешат потанцевать на поле «Газпром Арены» после матча с «Факелом»

«Зенит» анонсировал развлекательную программу по окончании игры 30-го тура РПЛ против «Факела».

Болельщиков ожидает чемпионская дискотека на газоне «Газпром Арены».

«Все гости «Газпром Арены» получат уникальную возможность выйти на газон стадиона, потанцевать на нем и сделать красочные фотографии.

Имя диджея, который исполнит чемпионский сет, будет опубликовано дополнительно», – говорится в пресс-релизе.