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    • «Масштабная дискотека»: болельщикам «Зенита» разрешат потанцевать на поле «Газпром Арены» после матча с «Факелом»

    «Масштабная дискотека»: болельщикам «Зенита» разрешат потанцевать на поле «Газпром Арены» после матча с «Факелом»

    «Зенит» анонсировал развлекательную программу по окончании игры 30-го тура РПЛ против «Факела».

    Болельщиков ожидает чемпионская дискотека на газоне «Газпром Арены».

    «Все гости «Газпром Арены» получат уникальную возможность выйти на газон стадиона, потанцевать на нем и сделать красочные фотографии.

    Имя диджея, который исполнит чемпионский сет, будет опубликовано дополнительно», – говорится в пресс-релизе.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • Они выиграли РПЛ в 5-й раз подряд.
    • Петербуржцы примут «Факел» 3 июня.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29805

      JTherry 1 час назад

      Алёша пригласит на танцы "хористов" с виража - эти на халяву и за просрочку со стаканом бояры и станцуют и споют...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24723

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это, так сказать, для поддержки СВО. Полный пи**ец!

      0
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      Рейтинг: +833

      Номэд 2 часа назад

      Да этот лгбт-клуб там пе.дораздевалку устроит...

      2
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