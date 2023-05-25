«Масштабная дискотека»: болельщикам «Зенита» разрешат потанцевать на поле «Газпром Арены» после матча с «Факелом»

«Зенит» анонсировал развлекательную программу по окончании игры 30-го тура РПЛ против «Факела».
Болельщиков ожидает чемпионская дискотека на газоне «Газпром Арены».
«Все гости «Газпром Арены» получат уникальную возможность выйти на газон стадиона, потанцевать на нем и сделать красочные фотографии.
Имя диджея, который исполнит чемпионский сет, будет опубликовано дополнительно», – говорится в пресс-релизе.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
- Они выиграли РПЛ в 5-й раз подряд.
- Петербуржцы примут «Факел» 3 июня.
Источник: сайт «Зенита»