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    • Шалимов рассказал, откуда в Россию пришел непристойный жест, который показал Соболев

    Шалимов рассказал, откуда в Россию пришел непристойный жест, который показал Соболев

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о непристойном жесте нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

    «У нас слишком много трактовок в правилах – руки и естественные положения, наступы…. Теперь пошли трактовки жестов. На поле люди ломают друг другу ноги и орут друг на друга. Это жестокий спорт, где нет друзей на поле.

    И вот теперь под эту историю попал еще и Роша, который стал показывать, что показал Соболев. Что Роша хотел сказать арбитру, как он понял этот жест? Почему за это полагается красная? Правила должны быть правилами, в которых все четко. Тут четкости я не вижу.

    Потому что игроки сами не понимают, что они вообще-то показывают. Насмотрелись матчей и фильмов заграничных и тянут в наш чемпионат. Жест считается оскорбительным, но не в России – это пришло из Италии.

    Показал жест – Роша чуть не умер от жеста Соболева. Мое мнение – дай обоим по желтой, чтобы успокоились, и продолжайте матч, не ломайте игру. Понятно, что жест Соболева дурость какая-то, не надо все это, но удаление – перебор явный. Если есть реестр жестов, покажите их перед сезоном», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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