Шалимов: «Моя 12-летняя дочь увидела момент с Соболевым, расхохоталась и убежала»

Игорь Михалыч, не надо лукавить, у этого жеста есть ещё нехорошая провокационная составляющая. Вот если бы у тебя перед носом членом помахали, что бы ты сказал?
Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
- Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
- Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
- Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.
«По удалению и жесту Соболева. Соболев чудной парень, – что хоть сказать жестом хотел? Но удалили, говорят, за непристойный жест.
У меня вопрос – если бы перед игрой у игроков спросили трактовку этого жеста, все бы сказали, что это желтая, а не красная. На основе каких критериев арбитры определяют непристойность жеста? Жестов показывают много, но кто и как это трактует?
На мой взгляд, не надо из-за этой глупости игрока ломать игру. Начинают сейчас говорить о том, что смотрят дети. У меня дочь 12 лет, когда увидела момент, расхохоталась, назвала Соболева дурачком и убежала по своим делам.
Если мы считаем, что дети учатся жизни по жестам футболистам, просматривая матчи, то глубоко ошибаемся. Я, конечно, против этого жеста – чушь какая-то. Но современные дети просто поржут над этим жестом и пойдут по своим делам.
Достаточно способов, когда они могут научиться плохим вещам – давайте про эти способы поговорим и закроем их, а не начнем удалять футболистов. А то у нас представления, что дети, увидев это, отвернулись, закрыли руками глаза и спросили: «Да что же это такое?» Бред какой-то», – сказал Шалимов.