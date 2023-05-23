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  • Шалимов: «Моя 12-летняя дочь увидела момент с Соболевым, расхохоталась и убежала»

Шалимов: «Моя 12-летняя дочь увидела момент с Соболевым, расхохоталась и убежала»

23 мая 2023, 22:55
9

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

  • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.
  • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
  • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«По удалению и жесту Соболева. Соболев чудной парень, – что хоть сказать жестом хотел? Но удалили, говорят, за непристойный жест.

У меня вопрос – если бы перед игрой у игроков спросили трактовку этого жеста, все бы сказали, что это желтая, а не красная. На основе каких критериев арбитры определяют непристойность жеста? Жестов показывают много, но кто и как это трактует?

На мой взгляд, не надо из-за этой глупости игрока ломать игру. Начинают сейчас говорить о том, что смотрят дети. У меня дочь 12 лет, когда увидела момент, расхохоталась, назвала Соболева дурачком и убежала по своим делам.

Если мы считаем, что дети учатся жизни по жестам футболистам, просматривая матчи, то глубоко ошибаемся. Я, конечно, против этого жеста – чушь какая-то. Но современные дети просто поржут над этим жестом и пойдут по своим делам.

Достаточно способов, когда они могут научиться плохим вещам – давайте про эти способы поговорим и закроем их, а не начнем удалять футболистов. А то у нас представления, что дети, увидев это, отвернулись, закрыли руками глаза и спросили: «Да что же это такое?» Бред какой-то», – сказал Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Шалимов Игорь
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1684872257
Игорь Михалыч, не надо лукавить, у этого жеста есть ещё нехорошая провокационная составляющая. Вот если бы у тебя перед носом членом помахали, что бы ты сказал?
Ответить
CSKA471
1684876301
Ну это ты конечно недалекий, если не понимаешь что означает и как влияет подбобное на детей
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VVM1964
1684876529
Ну хоть кто-то адекватно отреагировал ...
Ответить
biber.ru
1684899839
Воспитанная девочка...
Ответить
cska1948
1684912552
Медленно, но верно представители СпаМа из Соболева делают жертву. Посмотрим, на сколько им это удалось. Решение КДК будет уже сегодня.
Ответить
яцык
1684924054
такие жесты недопустимы каквы это не понимаете
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яцык
1684924336
Мы детьми впитывали все как губки а он почувствовал себя богом урод
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