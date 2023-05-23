Шалимов: «Моя 12-летняя дочь увидела момент с Соболевым, расхохоталась и убежала»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби.

Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«По удалению и жесту Соболева. Соболев чудной парень, – что хоть сказать жестом хотел? Но удалили, говорят, за непристойный жест.

У меня вопрос – если бы перед игрой у игроков спросили трактовку этого жеста, все бы сказали, что это желтая, а не красная. На основе каких критериев арбитры определяют непристойность жеста? Жестов показывают много, но кто и как это трактует?

На мой взгляд, не надо из-за этой глупости игрока ломать игру. Начинают сейчас говорить о том, что смотрят дети. У меня дочь 12 лет, когда увидела момент, расхохоталась, назвала Соболева дурачком и убежала по своим делам.

Если мы считаем, что дети учатся жизни по жестам футболистам, просматривая матчи, то глубоко ошибаемся. Я, конечно, против этого жеста – чушь какая-то. Но современные дети просто поржут над этим жестом и пойдут по своим делам.

Достаточно способов, когда они могут научиться плохим вещам – давайте про эти способы поговорим и закроем их, а не начнем удалять футболистов. А то у нас представления, что дети, увидев это, отвернулись, закрыли руками глаза и спросили: «Да что же это такое?» Бред какой-то», – сказал Шалимов.