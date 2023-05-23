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    • Лапочкин заявил, что ЭСК должен признать ошибочным удаление Роши

    Лапочкин заявил, что ЭСК должен признать ошибочным удаление Роши

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что судья Сергей Карасев ошибся, показав красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в дерби со «Спартаком».

    • Александр Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    – Правильность или ошибочность удаления Роши нам пока не объявили. К чему придет ЭСК РФС, ваше мнение?

    – Соболев спровоцировал Рошу, а защитник пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное.

    Если со спокойной головой смотреть на эпизод, то Роша показал жест, объясняя судье и показывая в сторону Соболева, что это нападающий «Спартака» продемонстрировал ранее. И точно он не показывал жест в сторону трибун.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1213

      ВасяК 33 минуты назад

      Весь матч правацировал,а потом пошёл стучать!!!

      0
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      Рейтинг: +845

      dimag 1 час назад

      Тут даже к бабке не ходи. Свободу Роше!

      0
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      Рейтинг: +589

      FCSpartakM 1 час назад

      Роша заслуживает удаления тупо из-за того, что он провокатор. Он наиграл на две ЖК железно в этом матче, из-за таких вот тупарей такие тупари как Соболь начинают себя вести как гопота.

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