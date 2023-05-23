Лапочкин заявил, что ЭСК должен признать ошибочным удаление Роши

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что судья Сергей Карасев ошибся, показав красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в дерби со «Спартаком».

Александр Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

– Правильность или ошибочность удаления Роши нам пока не объявили. К чему придет ЭСК РФС, ваше мнение?

– Соболев спровоцировал Рошу, а защитник пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное.

Если со спокойной головой смотреть на эпизод, то Роша показал жест, объясняя судье и показывая в сторону Соболева, что это нападающий «Спартака» продемонстрировал ранее. И точно он не показывал жест в сторону трибун.