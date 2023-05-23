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  • Лапочкин заявил, что ЭСК должен признать ошибочным удаление Роши

Лапочкин заявил, что ЭСК должен признать ошибочным удаление Роши

23 мая 2023, 21:54
6

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что судья Сергей Карасев ошибся, показав красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше в дерби со «Спартаком».

  • Александр Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

– Правильность или ошибочность удаления Роши нам пока не объявили. К чему придет ЭСК РФС, ваше мнение?

– Соболев спровоцировал Рошу, а защитник пытался объяснить судье. Думаю, удаление ошибочное.

Если со спокойной головой смотреть на эпизод, то Роша показал жест, объясняя судье и показывая в сторону Соболева, что это нападающий «Спартака» продемонстрировал ранее. И точно он не показывал жест в сторону трибун.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Роша Виллиан Лапочкин Сергей
Комментарии (6)
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FCSpartakM
1684869385
Роша заслуживает удаления тупо из-за того, что он провокатор. Он наиграл на две ЖК железно в этом матче, из-за таких вот тупарей такие тупари как Соболь начинают себя вести как гопота.
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dimag
1684870765
Тут даже к бабке не ходи. Свободу Роше!
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ВасяК
1684872833
Весь матч правацировал,а потом пошёл стучать!!!
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jek718875
1684899927
Это кто там вякает, тот которого отстранили от футбола на 10 лет?
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Bozigit
1684907769
Красавец!
Ответить
АлексМак
1684921636
Вот! Самый правильный арбитр-эксперт! Жаль уже не судит.
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