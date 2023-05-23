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    • Президент «Реала» Перес сделал заявление о расистском скандале с участием Винисиуса

    Президент «Реала» Перес сделал заявление о расистском скандале с участием Винисиуса

    Флорентино Перес отреагировал на расистский скандал во время матча «Валенсия» – «Реал».

    «Я хочу объявить, что «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков.

    Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас», – сказал Перес.

    • Фанаты «Валенсии» называли бразильца «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
    • Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки 22-летнего вингера с людьми на трибунах.
    • По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.

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    Источник: Marca

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