Президент «Реала» Перес сделал заявление о расистском скандале с участием Винисиуса

Флорентино Перес отреагировал на расистский скандал во время матча «Валенсия» – «Реал».

«Я хочу объявить, что «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков.

Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас», – сказал Перес.