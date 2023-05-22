Анчелотти отказался обсуждать игру против «Валенсии» из-за расистского скандала

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после матча с «Валенсией» не захотел говорить об игре.

«Вы хотите обсудить футбол? Я – нет. Я хочу поговорить о том, что произошло на стадионе. Думаю, это важнее. Очевидно, что подобное не должно происходить.

Тренер не должен думать о том, чтобы убрать игрока с поля из-за того, что на него кричат трибуны. Винисиус не хотел продолжать играть, но я сказал ему, что не считаю, что будет справедливо, если он уйдет, потому что он не виноват – он жертва.

И он остался. А затем он получил непонятную красную карточку, хотя не проявлял агрессию.

У Ла Лиги проблемы, потому что из-за расистских инцидентов надо останавливать матчи. Когда трибуны оскорбляют игрока, матч должен быть остановлен.

Я сказал судье об этом, а он ответил, что есть определенный протокол, что нужно заранее предупреждать. Но о чем? Винисиуса оскорбляли с первой минуты. Он очень расстроен и зол. Недопустимая ситуация», – сказал Анчелотти.