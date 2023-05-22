Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса во время матча «Валенсия» – «Реал»

Игра 35-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» (1:0) завершилась расистским скандалом.

Сообщается, что фанаты на «Месталье» оскорбляли вингера мадридцев Винисиуса.

Они скандировали в его адрес «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

Это привело к конфликту прямо на поле. Винисиус повздорил с людьми на трибунах. Матч пришлось приостанавливать на восемь минут.

Ла Лига проводит расследование в связи с произошедшим.

«Если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти, Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия.

Ла Лига также проведет расследование по поводу изображений, на которых, предположительно, расистские оскорбления были направлены в адрес Винисиуса за пределами «Местальи».

Ла Лига активно реагирует на все инциденты расистского характера в отношении Винисиуса. Так, за последние два сезона Ла Лига девять раз подавала жалобы в Комитет по проведению соревнований RFEF, Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды.

Напоминаем, для ускорения процесса выявления любого лица или группы лиц, проявляющих расистское поведение на стадионе или за его пределами, Ла Лига создала электронный адрес, чтобы болельщики могли связаться с нами и предоставить необходимую информацию.

Ла Лига на протяжении многих лет борется с подобным поведением и пропагандирует позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами», – говорится в заявлении организации.

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press