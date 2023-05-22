Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Юрист рассказал, может ли КДК отменить красную карточку Роши

    Юрист рассказал, может ли КДК отменить красную карточку Роши

    Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, при каком условии КДК РФС может отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши, полученную в дерби со «Спартаком» (1:2).

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Он удалил Александра Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

    «Да, возможность отмены красной карточки Виллиана Роши есть. КДК РФС может аннулировать красную карточку защитнику ЦСКА, но только при наличии заключения ЭСК при президенте РФС о еe ошибочном вынесении.

    Например, ранее КДК РФС отменял красную карточку тренера Талалаева и футболиста Ненахова», – сказал Прокопец.

    Новости по теме
    Промес: «Хорошо, что красную получил не только Соболев – это справедливо» 4
    Стало известно, за что Карасев удалил защитника ЦСКА Рошу 22
    Виллиан Роша: «Соболев – клоун» 18
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 