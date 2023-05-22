Юрист рассказал, может ли КДК отменить красную карточку Роши

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, при каком условии КДК РФС может отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши, полученную в дерби со «Спартаком» (1:2).

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Он удалил Александра Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Да, возможность отмены красной карточки Виллиана Роши есть. КДК РФС может аннулировать красную карточку защитнику ЦСКА, но только при наличии заключения ЭСК при президенте РФС о еe ошибочном вынесении.

Например, ранее КДК РФС отменял красную карточку тренера Талалаева и футболиста Ненахова», – сказал Прокопец.